Bolu\'da Üretilen 1 Milyon Pullu Sazan Balığı Yavrusu İç Sulara Bırakıldı

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BOLU'da yetiştirilen 1 milyon 105 bin pullu sazan balığı yavrusu, iç sulara bırakılmak üzere Eskişehir ve Sakarya'ya gönderildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne ait Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisleri'nde balık üretimi gerçekleştirildi. Tesiste üretilen pullu sazan balıklarının dağıtımına başlandı. Tesiste üretilen balıklardan 715 bin pullu sazan Eskişehir'e, 390 bin pullu sazan Sakarya'ya iç suların balıklandırılması için gönderildi. 2024 yılı içinde 5 milyon yavru sazan balığının üretilmesi planlanan proje kapsamında; Ankara, Kocaeli, Kırıkkale, Karabük, Bartın, Düzce ve Bolu'daki iç sulara balık salımları yapılacak.