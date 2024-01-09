 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bolu Dağı'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 40 Metreye Kadar Düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Dağı'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 40 Metreye Kadar Düştü

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, 40 metreye kadar düştü. Sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri önlemlerini artırdı. Sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

09.01.2024 - 10:48,  Güncelleme: 10:49
Abone Ol

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, 40 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi, 40 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri, yol güzergahında önlemlerini artırdı. Sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. (DHA)

Bolu Dağı\'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 40 Metreye Kadar Düştü
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Toros Dağları, Kara, Bolu, Hava Durumu, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 40 Metreye Kadar Düştü - Son Dakika


11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:14
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:03
New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53
Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:34
TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı

Son Dakika
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53 Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:34 TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
10:10 150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar
10:00 Tuğba Ekinci'den "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna çarpıcı yanıt: Adamı süründürürüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 12:11:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 40 Metreye Kadar Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement