Bolu Dağı Tüneli\'nde Kar Yağışı Etkili

TEM'in Bolu Dağı Tüneli geçişinde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşım rahat
BOLU - İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde kar yağışı devam ediyor. Bölgeye ulaşım rahat sağlanıyor.
Bolu'da 2 gün önce öğle saatlerinde kar yağışı başladı. 2 gündür TEM'in Bolu geçişinde kar kalınlığı yeşil alanlarda 75 santimetreyi aştı. Kar yağışının etkisini gösterdiği Bolu Dağı Tüneli geçişinde sürücüler dikkatli ilerlerken, ulaşım rahat sağlanıyor. Karayolları ekipleri bölgede sürekli ring halinde yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kış lastiği takmayan ve aracı arıza yapan sürücüler sebebiyle bölgede trafik zaman zaman aksıyor.
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