Bolu'daki Orman Yangınının Söndürme Maliyeti 780 Milyon Lira

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1) BOLU TARİHİNİN EN BÜYÜK ORMAN YANGININI SÖNDÜRME MALİYETİ 780 MİLYON LİRA

BOLU İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu'nun açıkladığı raporda, Göynük ilçesinde ağustos ayında çıkan ve Bolu tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen yangını söndürme maliyetinin 780 milyon lira olduğu açıklandı. Soğutmalarla birlikte yangın söndürme çalışmalarının 1 ay sürdüğü ifade edilirken, toplamda 3 bin 400 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Yanan bölgede, ilkbahar itibarıyla yangına daha dayanıklı olan ağaçların dikimine karar verildi.

Kentin Göynük ilçesi Dedeler köyü mevkisinde geçen ağustos ayında çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 ayda tamamen söndürülürken, 3 bin 400 hektar alan zarar gördü. Yangın Bolu tarihinde bilinen en büyük orman yangını olarak kayda geçti. Orman yangını sonrası, bölgede orman ekipleri tarafından damgalama çalışması başlatıldı. 2025 yılının sonbahar aylarında, yangın sahasının temizlenip, 2026 yılının ilkbahar ayında ise ağaçlandırma çalışmalarının başlayacağı öğrenildi. Bölgeye yangına daha dayanıklı olan ceviz, badem, servi ve akasya ağaçlarının dikilmesine karar verildi.

Bolu İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu tarafından, zarara neden olan orman yangınına dair rapor hazırlandı. Yangının söndürme maliyetinin 780 milyon lira olduğu belirtilen raporda ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Özel İdare'nin ve Orman müdürlüklerinin ekipmanlarının iyileştirilmesi ve çoğaltılması gerekmektedir. Orman köylerimize verilen yangın tanklarının; ormana sınır köylerin mahalleleri de dahil edilerek hepsine temin edilmesi gerekmektedir. Orman yangınları ile mücadele kapsamında 'orman yangınıyla mücadele gönüllüleri' bulunmaktadır. Orman yangınlarında gönüllü olarak görev almak isteyenler Orman Bölge Müdürlükleri ile Orman İşletme müdürlüklerine şahsen veya e-Devlet üzerinden başvuru yapabilmektedir. Ayrıca orman yangınında yaralanan orman gönüllüleri de ilgili kanunla orman işçisi statüsünde işlem görecektir. Vatandaşların orman yangını gönüllüsü olmaya özendirici eğitim veya tanıtım çalışmaları yapılarak yangın gönüllüsü sayısının artırılması sağlanmalıdır. Ormanlık alanlardaki yolların genişletilip, yol kenarlarına yangına dayanıklı servi ve akasya ağaçları dikilerek yangın durumunda set oluşturularak yangının hızlı ilerlemesine engel olunabilir. Yine ormana sınır olan köylerimizin yol kenarlarına yangına dayanıklı ceviz ve badem ağaçları dikilerek orman yangınına doğal set oluşturulmasına karar verildi."

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Haber: Oğuzhan EKE/Bolu,

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2) MUĞLA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 7 YARALI

MUĞLA'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır, 7 kişi yaralandı, 2 araçta çıkan yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Aydın- Muğla kara yolunda Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla yönüne giden Karayolları'na ait yol temizleme aracına, temizlik yaptığı sırada arkadan otomobil çarptı. Kazaya 2 araç daha karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza sırasında kamyonet ve otomobilde çıkan yangınsa itfaiye erleri tarafından söndürüldü.