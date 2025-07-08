Bolu Yangın Davası: Ailelerin Bekleyişi

SANIK VE MAĞDUR AİLELERİN BEKLEYİŞİ

Bolu Kartalkaya'daki otel yangının davası 2'nci gününde devam ederken, mağdur ve sanık yakınları davanın görüldüğü okulun çevresinde kapatılan sokakta bekleyişlerini sürdürüyor. Aileler, okul çevresinde belediyenin kurduğu gölgeliklerin altında sandalyelerde oturuyor. Polis ekipleri girişlerde önlemlerini sürdürürken, belediyenin hizmet aracından da yiyecek ve içecek ikramı yapılıyor. Başka illerden gelenler otellerde konaklarken; sanık ve mağdur yakınları ile duruşmayı takip eden diğer vatandaşlar, sabah saatlerinde duruşmanın yapıldığı alana geliyor.

'İNŞALLAH ADALET DOĞRU ŞEKİLDE YERİNİ BULUR'

Eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü, tutuklu sanık Mehmet Özel'in kızı Elif Özel (26), "Bizim için yıpratıcı bir süreç. Bu kadar acısı olan ailelerin karşı tarafında yargılanmak bizim için çok zor. Biz de bu acıyı onlar kadar yaşamasak da onların yanında destek olmaya çalışıyoruz. Bir yandan tabii ki babamın yanındayız. Buradayız, biz de aynı şekilde üzgünüz. İnşallah adalet doğru şekilde yerini bulur, biz de bekliyoruz. Hayata devam etmeye çalışıyoruz. Buradaki insanları görüyoruz, üzgün olduğunu görüyoruz. Acılarına bir nebze şahit olabiliyoruz. Bu bizim için üzücü, yıpratıcı. Bir yandan babamızı çok özlüyoruz, onu görmek istiyoruz ama bu süreçlerde zorlanıyoruz. Öyle arada kalmışlık, bizim için zor. Hayata devam etmeye çalışıyoruz. Bir yandan da hep aklımız buralarda, günümüz böyle geçiyor. İnşallah adalet yerini bulur. Acısı olan insanların acısı dinmeyecektir, kayıplar yerine gelmeyecektir ama umarım içlerine bir damla su serpilir" diye konuştu.

'YÜZLEŞMEK İSTEMİYORUZ'

Yangında yeğeni Eren Bağcı'yı kaybeden Özgül Eryaman (60), "Eren'imizi maalesef Bolu'da kaybettik. Ankara'dan geldik. Bugün içeri girebilirdik ama o atmosferi görmeye tahammülümüz yok. Yüzleşmek istemiyoruz. Sabah hemen buraya geliyoruz. Duruşma bitinceye kadar 11-12'ye kadar buradayız. Bütün gün buradayız. 78 canımız için, bir daha olmasın diye. Otelde kalıyoruz, sabah sadece geliyoruz, akşam yatmaya gidiyoruz. Burada Bolu Belediyesi, çevredeki esnaf, bize yardımcı oldu. İhtiyaçlarımızı böyle karşılıyoruz. Bir eksik yok, memnunuz. Sadece Bolu halkından daha doluluk bekliyorduk, bize daha çok destek vermelerini bekliyorduk. Çevre illerden bütün tanıdıklarımız geldi ama hafta içi olduğu için herkes çalışıyor. Bolu halkının destek olmasını isterdik" dedi.