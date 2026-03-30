Borç Anlaşmazlığıyla Silahlı Saldırı

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde borç anlaşmazlığı yaşadığı İlyas Çapkan (35) tarafından pompalı tüfekle vurulan iş insanı Hasan Doğan (57), "Yolda giderken bir inşaat önünde durdum, daire bakıp aracıma doğru giderken İlyas beni vurdu. Bir sıcaklık hissettim kasığımda. 'Bu sana ders olsun Hasan Doğan' dedi. 'Babamın selamı var' sesini de duydum sanırım. Şikayetçiyim" dedi. Tutuklu sanık Çapkan ise "Sadece korkutmak istedim. Keşke böyle olmasaydı Hasan Amca, çok pişmanım" diye konuştu.

Olay, geçen yıl 10 Ekim'de saat 18.00'de Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3047 Sokak'ta meydana geldi. İlyas Çapkan, otomobille, bir süredir borç anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan Hasan Doğan'ın evinin bulunduğu sokağa geldi. Çapkan, yanında getirdiği av tüfeği ile bir el ateş etti. Kasığından vurulan Doğan yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapatarak çalışma yaptı. Yaralı Hasan Doğan, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı Doğan'ın tedavisi yoğun bakımda devam ederken, İlyas Çapkan yakalandı. Çapkan emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Olaya ilişkin tutuklu İlyas Çapkan hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', tutuksuz sanıklar Siraç Ç. ve Enes Ç. hakkında ise 'Azmettirme' suçundan dava açıldı. Sanıklar, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk savunmasında Hasan Doğan ile aralarında alacak meselesi olduğunu kaydeden İlyas Çapkan, "Babam, ben ve kardeşlerim inşaat sektöründe işçi olarak çalışmaktayız. Kardeşim, daha önce müşteki Hasan Doğan'ın da bulunduğu bir kavgaya karışmış ve bu olayda vurularak sakat kalmıştır. Kardeşimin yaralanmasıyla ilgili Hasan Doğan tarafından herhangi bir zararımız karşılanmadı. Hasan Doğan'dan alacağımız bulunmaktaydı ve uzun süredir ödeyeceğini söylemesine rağmen ödeme yapmıyordu. Yaklaşık 400 bin lira alacağım vardı. Ancak bize sürekli küçük miktarlarda, harçlık verir gibi 1000 lira gibi ödemeler yapıyor, 'Gelin alabiliyorsanız alın' şeklinde ifadeler kullanıyordu. Biz işçi insanlarız ve evimiz kira. Maddi sıkıntı yaşıyorduk" dedi.

'KORKUTMAK AMACIYLA HAREKET ETTİM'

Öldürme kastı olmadığını ifade eden Çapkan, "Hasan Doğan ile dedem aynı mahallede oturuyordu. Olay günü kendime bir araba almıştım ve memleketime gitmeden dedemin elini öpmek için olay yerine gittim. Bu sırada Hasan Doğan'ın aracını gördüm. Yanımda av tüfeği bulunuyordu. Amacım kendisini korkutmaktı. Silahı elimde görünce kendisine 'Bizim paramızı neden vermiyorsun, senin işlerini yaptık' dedim. Bana 'Ne parası, şerefsiz' şeklinde karşılık verdi. Bu esnada elini beline attığını görünce bana zarar vereceğini düşündüm ve korkuya kapılarak silahı ateşledim. Sadece korkutmak amacıyla hareket ettim. Ayrıca ateş ettikten sonra kendisine 'Babamın selamı var' şeklinde bir söz söylemedim. Olaydan babamın ve kardeşimin herhangi bir bilgisi yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

'BİZDEN HABERSİZ TÜFEĞİ ALARAK KULLANMIŞ'

Olaydan haberinin olmadığını söyleyen sanık Siraç Ç. ise "Olay sırasında ben çalışıyordum. Polis tarafından aranarak olay hakkında bilgilendirildik. Bunun üzerine eve gittik. Daha sonra İlyas eve geldi. Kendisine çok kızdım ve neden böyle bir şey yaptığını sordum. Üzerinde bulunan silahıyla birlikte İlyas'ı evden kovdum. Olaydan önce oğullarım, Hasan Doğan'ın Çakırlar'daki villasının inşaatında işçi olarak çalışmaktaydı. Ayrıca sonradan öğrendiğime göre oğlum Selman Ç., Hasan Doğan'ın karıştığı bir kavga sırasında ayağından vurulmuştur. Oğlumun yaralanmasından sonra Hasan Doğan, ihtiyaç duyabileceğimizi söyleyerek bize bir araç vermiştir. Olayda kullanılan tüfek de bu aracın içerisindeydi. Söz konusu tüfek bize ait değildir. Ben tüfeği alıp depoya koymayı düşünüyordum. Ancak sonradan öğrendiğime göre İlyas, bizden habersiz tüfeği alarak kullanmış" ifadelerini kullandı.

'BANA ETTİKLERİ KÜFÜRLERİ İADE ETTİM'

Ağabeyi İlyas Çapkan'ı azmettirmediklerini belirten Enes Ç. ise "Yaptığımız iş karşılığında Hasan Doğan'dan 400 bin lira alacağımız vardı. Bize sadece 50 bin lira ödedi. Biz çalışırken abim Selman müştekinin oğlunun karıştığı bir kavgada ayağından vuruldu. Olay günü ise ben babamla çalışıyordum. Polis aradı ve bize olayı anlattı. Abim İlyas'ın gerçekleştirdiği söylenen olaydan haberimiz yoktu. Olsaydı izin vermezdim. Olaydan sonra mahalleden arkadaşım, Hasan Doğan'ın video çekip, bize küfrettiğini söyledi. Ailemize karşı küfretmiş. Ben de Hasan'ın oğluyla konuştum. Telefonda küfürleştim. Beni hastaneye çağırdılar ancak gitmedim. Bana ettikleri küfürleri iade ettim. Biz Hasan Doğan'ın oğluyla çalışırken, sigortamızı bile yatırmadılar. Bu konuda da şikayetimizi yapmıştık. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

VURDUKTAN SONRA, 'BU SANA DERS OLSUN' DEDİ'

Sanıkların ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden müşteki Hasan Doğan, "Ben 6 yıldır inşaatla ilgileniyorum. Sanıkların söylediği gibi bir villa yok. Prefabrik ev işiydi. Bilirkişi giderse, büyük bir ödeme yapılmasını gerektiren iş olmadığını görür. Selman, oğlumun karıştığı bir olayda ayağından vuruldu. Bunun üzerine her türlü insani görevimizi yaptık. Bütün hastane masraflarını, harçlıklarını gönderdim. Yalan söylüyorsam Allah belamı versin. Bu olaya karşılık dükkanıma akrabaları geldi benden daire ve 2 milyon lira istediler. Sanıkların oğlumla çalıştıklarından da haberim yoktu. Oğlumun psikolojisi bozuk. Onlara daha önce, 'Oğlumla çalışmayın' dedim. İstedikleri parayı vermedim. Ardından bir daha görüşmedik. Ben olay günü çocuklarım ve eşimle arabaya bindim. Yolda giderken bir inşaat önünde durdum, daire bakıp aracıma doğru giderken İlyas beni vurdu. Bir sıcaklık hissettim kasığımda. 'Bu sana ders olsun Hasan Doğan' dedi. 'Babamın selamı var' sesini de duydum sanırım. Şikayetçiyim" dedi.

PLAKAYI ÇIKARIP UZAKLAŞMIŞ

Duruşma salonunda ifadelerin ardından saldırı anının güvenlik kamera kayıtları izletildi. Görüntülerde İlyas Çapkan'ın saldırıyı gerçekleştirdikten sonra aracının plakalarını söktüğü ve olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor. Görüntülerin izletilmesinin ardından söz hakkı verilen sanık İlyas Çapkan, "Keşke böyle olmasaydı Hasan Amca. Çok pişmanım. Senden özür dilerim" dedi.Mahkeme heyeti sanık İlyas Çapkan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: İrem BAŞDAŞ/ANTALYA,