Bornova Belediyesi 2024 Faaliyet Raporunu Kabul Etti - Son Dakika
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Bornova Belediyesi 2024 Faaliyet Raporunu Kabul Etti

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Bornova Belediye Meclisi, 2024 yılı Faaliyet Raporu'nu oy çokluğu ile kabul etti. Başkan Ömer Eşki, önemli projeleri ve yenilikleri anlatarak, merkezi bütçe kesintilerine rağmen başarılı çalışmalara imza attıklarını söyledi.

08.04.2025 11:44  Güncelleme: 12:51
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(İZMİR) - Bornova Belediye Meclisi nisan ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin yönetiminde gerçekleşti.Toplantıda 2024 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edilirken, encümen ve komisyon üyeleri de belirlendi. "Geleceğin belediyeciliğine yatırım yaptık" diyen Başkan Eşki, merkezi bütçe kesintilerine rağmen çok önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Faaliyet raporunu sunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, geride kalan bir yıllık dönemde hayata geçirilen çalışmaları ve gelecek dört yıla ilişkin vizyonunu meclisle paylaştı. Başkan Eşki, "Bu dönem içerisinde gündemde çokça yer almayan ama gelecekte sıkça duyacağınız dijital, yeşil ve kentsel dönüşüm konularına odaklandık. Bu alanlarda altyapı hazırlıklarını yaparken temel hizmetleri aksatmadan sürdürdük" dedi.

Asfalt kokulu bir yıl

Tüm mahallelerde asfalt serimi ve yol yapımları konusunda çok yoğun bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen Eşki, "Araç ve ekipman kapasitemizi artırdık. Altyapı kurumlarının doğalgaz ve yağmur suyu çalışmaları sonrası bozulan yolları hızla onardık. 2024 asfalt kokulu bir yıl oldu. Işıkkent'teki TIR Garajı'nı açıyoruz. Sırada üç yeni TIR garajı ve bir binek araç otoparkı var. Moto Kurye Parkı da Nisan ayında hizmete açılacak. Küçükpark'ta araç parkına artık izin verilmeyecek. Işıkkent'te bulunan tarihi Arap Deresi Köprüsü'nü restore ettik" diye konuştu.

"İhtiyaç sahiplerine destek ama onurlu bir biçimde"

Zorlu ekonomik şartlarda altında ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdikleri desteklere dikkati çeken Başkan Eşki, "Yedi farklı noktada Kent Market açtık, iki tane daha açacağız. Üç noktada Kent Lokantası hizmete girdi. Vatandaşlarımızı logolu kolilerle etiketlemek istemiyoruz. Yeni sistemle alışveriş kartları verdik; istediklerini, istedikleri yerden, istedikleri poşette alabiliyorlar Ramazan'da iftar sofraları kurduk, çorba ve aşure ikramlarında bulunduk. Bir sünnet şöleni düzenledik" ifadesini kullandı.

Abide-i Hürriyet Parkı'nı açıyoruz

Başkan Ömer Eşki, yeşil alanlar ve temizlik alanında yaptıkları çalışmaları şu sözlerle anlattı:

"Bir dal-budak tesisi kurduk, bu tesisi daha da geliştiriyoruz. Park ve bahçelerimize titizlikle bakım yapıyoruz. Abide-i Hürriyet Parkı'nı ise 19 Nisan'da, kıymetli tarihçimiz İlber Ortaylı'nın katılımıyla açacağız. Temizlik çalışmalarımızı 7/24, üç vardiya ve 321 personelle sürdürüyoruz."

Tarım alanında heyecan verici çalışmalar

Tarım alanında heyecan verici çalışmalara imza attıklarını söyleyen Eşki, "Bir kent bostanı açtık, ikinci sırada. Bornova Misketi ve Bornova Bamyası'ndan sonra Bornova Lalesi'ni de coğrafi işaret tescilli ürünlerimiz arasına kattık. Misket Üzümü bağı kurduk, fide ve fidan üretimini artırdık. Arıcılık başta olmak üzere tarım ve hayvancılık konusundaki eğitimlerimiz sürüyor" dedi.

Kadınlar, gençler ve çocukların yanındayız

Eğitime büyük önem verdiklerini de ifade eden Başkan Eşki, "BELGEM'i büyütüyoruz; yeni şubeler açacağız, öğrencilere yemek imkanı da sağlayacağız. Çocuk oyun ve aktivite merkezlerimizin bazılarını kreşe dönüştürüyoruz. Spor okullarımızdaki antrenörleri ve hobi-beceri kurslarımızdaki eğitmenleri tam zamanlı statüye geçirdik. Bu sayede kurslardan yararlanan başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sayısını önemli ölçüde artırdık" diye konuştu. Eşki, şunları kaydetti:

Başkan Eşki, yapılan diğer çalışmaları şu sözlerle anlattı:

"Fırın denetimlerinde yoğun bir dönem geçirdik. Kaldırım işgallerinin önüne geçtik. Altındağ Kemalpaşa Caddesi'nde artık insanlar rahatça yürüyebiliyor. Pınarbaşı bölgesi için kapsamlı planlarımızı tamamladık. Olası afetlere karşı çok sayıda önlem aldık ve hazırlık çalışmaları yaptık. Tüm Türkiye'ye örnek olacak dijitalleşme adımları attık. Bu alanda öncü olacağız.Kültürel alanda Kitap Günleri ve Halk Oyunları Festivali gibi birçok etkinlik gerçekleştirdik. Belediye bünyesinde müzik grupları kurduk. Uluslararası iş birliklerine imza attık; Avrupa Birliği normlarına uygun projeler geliştirdik. Pek çok kurum ve kuruluşla ortak protokoller imzalayarak dayanışma ağımızı büyüttük."

"Bütçe kesintilerine rağmen önemli işlere imza attık"

Eleştirilere de yanıt veren Eşki, "Eleştiri doğaldır ama yapılan işleri küçümsemek doğru değil. Türkiye'de bir yılda 28 kilometre asfalt döken başka bir belediye var mı? Merkezi bütçeden 117 milyon TL daha az kaynak aktarıldı. Buna rağmen çok önemli işlere imza attık" dedi.

Encümen üyeleri ve komisyonlar belirlendi

Belediye Kanunu gereği yapılan seçimlerle, Encümen üyeleri Melek Kartal, Recep Çakmakçı ve Ali İhsan Bayar oldu. Mecliste ayrıca 14 ihtisas komisyonunun üyeleri de belirlendi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi 2024 Faaliyet Raporunu Kabul Etti - Son Dakika

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