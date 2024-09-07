Bornova Belediyesi Altyapı Çalışmalarını Tamamladı

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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, hafta içinde İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile birlikte inceleme yaptığı yağmur suyu toplama ve atık su kanalı çalışmalarının hemen ardından asfalt serimlerini tamamlamak için düğmeye bastı. Bornova Belediyesi, Ankara aAsfaltı Yan Yolu'ndaki çalışmalar biter bitmez asfalt serimini tamamladı. Mustafa Kemal Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Süvari Caddesi ve Küçükpark çevresindeki altyapı çalışmaları tamamlandıkça asfalt seriminin de gecikmeden yapılacağını söyledi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen yağmur suyu toplama ve atık su kanalı çalışmalarını, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile birlikte yerinde inceledi. Başkan Eşki, Ankara Asfaltı Yan Yolu, Mustafa Kemal Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Süvari Caddesi ve Küçükpark çevresinde süren altyapı yatırımlarının Bornova'nın geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı.

İZSU ile koordineli çalışma

Hafta ortasında gece geç saatlere kadar çalışan İZSU ekiplerini ziyaret eden Başkan Eşki, altyapı çalışmalarının hızla tamamlanması için Bornova Belediyesi ile İZSU'nun koordineli bir şekilde hareket ettiğini ifade etti. Okulların açılmasıyla artacak trafiği rahatlatmak amacıyla, çalışmaları tamamlanan yolların hızlıca asfaltlanıp trafiğe açılacağını dile getirdi. Başkan Eşki, "Bornovalıların içi rahat olsun, Ankara Asfaltı Yan Yolu'nda olduğu gibi en kısa sürede yolları trafiğe açacağız" dedi.

Bornova'nın geleceğine yatırım

Başkan Eşki, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen bu büyük altyapı projelerinin Bornova'nın gelecek 30-40 yılına hizmet edeceğini belirtti. Ana arterlerde devam eden çalışmaların ardından ilçenin daha sağlam bir altyapıya kavuşacağını söyleyen Başkan Eşki, altyapı sorunlarının çözülmesinin Bornova'nın yaşam kalitesini artıracağını ifade etti.

Yağmur suyu taşkınlarına karşı çözüm

Başkan Ömer Eşki, kış aylarında sıklıkla karşılaşılan ara sokaklardaki göllenme ve yağmur suyu taşkınlarını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalara da değindi. Bu sorunun tamamen çözülmesi için muhtarların ve belediye ekiplerinin tespitleri doğrultusunda tüm mahallelerde çalışmaların süreceğini belirtti. Başkan Eşki, "İZSU ile birlikte yürüteceğimiz bu çalışma biraz daha uzun soluklu olacak, ancak tüm mahallelerimizde yağmur suyu kaynaklı sorunları çözmek için kararlıyız" diye konuştu.