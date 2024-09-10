Bornova Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Destek Verdi

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin kadına yönelik erkek şiddetine ve çocuk istismarına karşı yürüttüğü "Nar – Şiddete Karşı İletişim Projesi"ne destek verdi. Eğitim ve farkındalık oluşturmak amacıyla Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Muhtarlar Buluşması'nda şiddet sorununun aşılması için çıkış yolları ele alındı.

Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'ndeki toplantıda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Reyhan Şenay, şiddet sarmalının gitgide arttığını ve bunun önüne geçilmesi için hep beraber bir dönüşüm sağlanması gerektiğini dile getirdi. Muhtarların, her türlü şiddet ve istismara maruz kalanların ilk ulaşabileceği insanlar olduğunu bu nedenle de tutumlarının kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Şenay, "Muhtarlarımızın düzenlediğimiz bu toplantılardan birer 'Nar Elçisi" olarak ayrılacağına inanıyoruz" dedi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, kadına yönelik şiddetin çok kapsamlı bir olgu olduğunu belirterek, şiddete maruz kalan kadınların yalnız kaldığını söyledi. Gappi, bu soruna ancak, 'Ben ne yapabilirim' sorusunu sorarak cevap bulunabileceğini belirterek, "İşe öncelikle muhtarların önemini bilerek başlamamız gerekiyor. Asıl mesele kadını yalnız bırakmamak. Kadın ve çocuk şiddet görüyorsa, o mahallenin ayağa kalkması gerekiyor. Biz mücadelemizi 'Bir deniz yıldızını kurtarabilirsek kardır" anlayışıyla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan ise, şiddet mağduru kadınların dertleriyle dertlenen İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin başlattığı mücadeleye destek vermenin onurunu yaşadıklarını belirterek, "Bornovalı muhtarlarımız, toplumsal bilinci yüksek arkadaşlarımız. Şiddete maruz kalan kadınlarımızla ilgili ilk tepkiler de muhtarlarımızdan geliyor. Bundan sonra da İGC ile işbirliği içinde, muhtarlarımızla birlikte önemli bir mücadele vereceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı

Muhtarlar Buluşması kapsamında, Sosyal Hizmet Uzmanı Dilek Yücel Aksoy ve İGC Nar Projesi Eğitmeni Birgül Ayman Güler, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve sonrasında atılabilecek adımlarla ilgili sunum yaptı.

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan Proje Koordinatörü Reyhan Şenay, Sosyal Hizmet Uzmanı Dilek Yücel Aksoy, İGC Nar Projesi Eğitmeni Birgül Ayman Güler ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi'ye birer teşekkür plaketi verdi.