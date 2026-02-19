Bornova'dan Afetlere Karşı Dijital Devrim - Son Dakika
Bornova'dan Afetlere Karşı Dijital Devrim

19.02.2026 09:53  Güncelleme: 10:56
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Dijital İkiz Platformu ile afetlerdeki koordinasyon eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini belirtti. Türkiye'de ilçe düzeyinde bir ilk olan bu sistem sayesinde, Bornova'nın afetlere daha hazırlıklı ve müdahalede daha hızlı hale geldiği ifade edildi.

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kısa bir süre önce hayata geçirdikleri Dijital İkiz Platformu ile afetlerde en büyük sorun olan koordinasyon ve kaosun, veri temelli yönetimle aşılacağını söyledi. Depremden yangına, selden enerji altyapısına kadar tüm risklerin önceden analiz edildiğini belirten Eşki, Türkiye'de ilçe düzeyinde bir ilk olan bu sistemle Bornova'nın afetlere daha hazırlıklı ve müdahalede daha hızlı hale geldiğini kaydetti. Platform, kenti 360 derece izleyen entegre bir akıllı şehir ve kentsel dayanıklılık modeli sunuyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği (KEBB) tarafından Tepekule KongreMerkezi'nde düzenlenen "İzmir'de Afet" çalıştayında konuşan Ömer Eşki, Bornova Belediyesi'nin hayata geçirdiği Dijital İkiz Platformunu kamuoyuna tanıttı. Afet yönetiminde en büyük sorunun koordinasyon eksikliği olduğuna dikkat çeken Başkan Eşki, "Biz Dijital İkiz ile kaosu değil, veriyi yöneteceğiz. Hangi fayda, hangi şiddette deprem olursa Bornova'da ne olur, artık bunu matematiksel olarak görebiliyoruz. Planlamamızı buna göre yapıyoruz" diye konuştu.

17 Ağustos 1999 depremini 13 yaşında yaşadığını söyleyen Eşki, çocukluk hafızasında yer eden "ekmek dağları" örneği üzerinden plansız yardımların yarattığı düzensizliğe vurgu yaptı. "Yardımsever bir milletiz ama organizasyon yeteneğimizi doğru kullanamıyoruz. Oysa tüm sorunları çözecek imkana sahibiz" ifadelerini kullandı.

Afetlerde ilk hedef: Panik değil güven

Kahramanmaraş depremlerinde gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldığını anlatan Eşki, yaşadığı travmatik anıları paylaştı. "Fazla cenaze torbanız var mı" sorusuyla karşılaştığı anı aktaran Eşki, afetlerde ilk yapılması gerekenin vatandaşın yalnızlık korkusunu gidermek olduğunu söyledi. Bornova Belediyesi bünyesinde arama kurtarma ekibi kurduklarını ve mahalle ölçeğinde ekipler oluşturmayı hedeflediklerini belirten Eşki, "Devletin sıcak elini vatandaşın omzunda hissettirmemiz gerekiyor" dedi.

Yangına karşı 'YOMA', sele karşı yeni eğim planı

Bornova'nın geniş ormanlık alanlara sahip olduğunu hatırlatan Eşki, yangınlara karşı geliştirdikleri YOMA (Yangın Olaylarına Müdahale Aracı) ile 120 metre menzilli yüksek basınçlı su müdahalesi yapabildiklerini söyledi. Eşki, sel riskine karşı ise suyun toplandığı alanların tespit edildiğini ve eğim düzenlemeleriyle suyun dere yataklarına yönlendirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

"Her yıl bir öncekinden ders çıkarmak zorundayız"

Eşki, "Bu ülkenin genlerine deneme-yanılma işlemiş olabilir. Ama biz her yıl bir önceki yıldan ders çıkararak ilerlemek zorundayız. Temel hedefimiz veriyi doğru toplamak, organizasyonu doğru yapmak ve ilk kaos anını bilgiyle yıkmak" dedi.

Türkiye'de ilçe ölçeğinde bir ilk: Dijital İkiz Platformu

Bornova Belediyesi, Türkiye'de ilçe düzeyinde Dijital İkiz teknolojisini uygulayan ilk yerel yönetim olarak, afet risklerini öngören ve bilimsel analizlere dayalı karar destek mekanizmalarını güçlendiren yeni nesil bir dijital dönüşüm modelini hayata geçirdi.

Deprem senaryoları artık üç boyutlu simülasyonda

Platform kapsamında; Bornova'nın bina envanteri, zemin sınıfları ve aktif fay hatları tek sistemde toplandı. Olası deprem senaryolarında yer ivmesi ve hasar analizleri yapı bazlı hesaplanabiliyor. Köprülerin, doğal gaz ve su hatlarının, elektrik altyapısının nasıl etkileneceği önceden simüle ediliyor. Yol kapanma ihtimalleri ve enkaz alanları üç boyutlu ortamda modelleniyor.

Enerji de afet planının parçası

Dijital dönüşüm yalnızca deprem senaryolarıyla sınırlı değil. Yenilenebilir enerji yatırımları da afet planının bir parçası. Rüzgar ve güneşten enerji üretecek hibrit "Rüzgar Ağaçları", afet anında sökülerek kriz bölgelerine taşınabilecek. Böylece enerji ihtiyacı hızla karşılanabilecek.

360 Derece Akıllı Kent Ekosistemi

Dijital İkiz Platformu ile: Gerçek zamanlı sismik izleme, yapısal kırılganlık analizleri, toplanma alanı kapasite planlaması, kritik altyapı risk tespiti, Iot tabanlı çevresel izleme, demografik ve mekansal analizler tek bir entegre sistem üzerinden yürütülüyor.

Bornova Belediyesi'nin Dijital İkiz Platformu, afetlere hazırlıkta bilimsel veri temelli yönetimin yerel ölçekte nasıl uygulanabileceğinin somut bir örneği olarak dikkat çekiyor.

