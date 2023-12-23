 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bornova'da 5 Milyon 320 Bin Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bornova'da 5 Milyon 320 Bin Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan operasyonda, bir depoda bulunan ve piyasa değeri 1 milyon 862 bin lira olan 5 milyon 320 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

23.12.2023 - 03:35,
Abone Ol

İZMİR'in Bornova ilçesinde, jandarma tarafından, 1 milyon 862 bin lira değerinde 5 milyon 320 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bornova Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir depoda bandrolsüz makaron olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından adrese 20 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 862 bin lira olan 5 milyon 320 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)

Bornova\'da 5 Milyon 320 Bin Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Jandarma, İzmir, Suç, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da 5 Milyon 320 Bin Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika


00:47
Fransız askerleri Nijer'den çekildi Fransız askerleri Nijer'den çekildi
00:04
AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog
23:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52
Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları
22:05
Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu
21:03
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi

Son Dakika
00:47 Fransız askerleri Nijer'den çekildi
00:04 AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog
23:12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52 Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları
22:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu
21:03 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehrin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 04:40:21. #1.13#
SON DAKİKA: Bornova'da 5 Milyon 320 Bin Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement