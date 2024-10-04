Bornova'da Arıcılık Projeleriyle Kırsal Kalkınmaya Destek

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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Kayadibi Mahallesi'nde kurulan arılıkta yapılan bal hasadına katıldı. Başkan Eşki, bal sağımının ardından elde edilen balları, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ilçe merkezde hizmet veren Kent Market Celal Altınay Şubesi'nin raflarına yerleştirdi.

Başkan Eşki, önce Kayadibi Mahallesi'nde düzenlenen bal hasadına katıldı ardından kavanozlanan balları Kent Market raflarına yerleştirdi. Eşki, arıcılık projeleriyle Bornova'da kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Kursiyerlere eğitim, arıcılık malzemeleri ve teknik destek sağladıklarını hatırlatan Başkan Eşki, şunları söyledi:

"Bornova'da tarımsal ve hayvansal üretimin sürekliliğini sağlamak, üreticilerimizi desteklemek ve yerel ekonomiye katkıda bulunmak için çeşitli projeler yürütüyoruz. Arıcılık faaliyetlerimiz bu projelerimizin önemli bir parçası. Kursiyerlerimize yalnızca eğitim değil, aynı zamanda arıcılık malzemeleri desteği ve teknik danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Arılarımızın bal hasadını yapıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Kent Market ile iş birliği yapıyoruz."

Arıcılığa yönelik eğitim ve destek projeleri

Bornova Belediyesi, kırsal kalkınma kapsamında arıcılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli kurslar ve eğitimler düzenliyor. Bu eğitimlerle arıcılığa yeni başlayan üreticilere kovan, arıcılık ekipmanları ve kıyafet desteği sağlanıyor. Ayrıca, kursiyerlerin kovanlarını yerleştirebilecekleri 30 dönümlük demo bir arılık oluşturularak üretime teşvik ediliyor. Homeros Vadisi'nde yer alan arılıkta arıların sevdiği bitkilerin ekimi ve desteklenmesi çalışmaları devam ediyor.

Bornova Belediye ayrıca kırsal bölgelerde üretimi artırmayı amaçlayan projeler kapsamında bine yakın lavanta fidanını arıcılık yapan vatandaşlara dağıtacak.