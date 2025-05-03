Bornova'da Demokrasi, Çevre ve Dayanışma İçin Yeni Dönem

(İZMİR)- Bornova Belediyesi Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantısında, Kent Konseyi İhtisas Komisyonu kurulması ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün oluşturulması oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Ömer Eşki, bu adımların katılımcı demokrasi ve çevre mücadelesi açısından önemine dikkat çekti. Toplantıya CHP'li Yağmur Özkan'a yönelik hakarete karşı kadınların sessiz eylemi damga vururken, genç yaşta yaşamını yitiren Bornovalı siyasetçi ve bürokrat Güney Temiz'in adının EVKA-3'te bir parka verilmesi kararı oy birliğiyle alındı.

Bornova Belediye Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantısının birinci oturumu, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki başkanlığında gerçekleştirildi.

Kent Konseyi İhtisas Komisyonu oy birliğiyle kuruldu

Toplantıda, kent yaşamının ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi; kentin hak ve hukukunun korunması; sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma; hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan Bornova Kent Konseyi'nin faaliyetlerini daha verimli ve etkili şekilde sürdürebilmesi amacıyla Belediye Meclisi'nde "Kent Konseyi İhtisas Komisyonu" kurulması önergesi oy birliğiyle kabul edildi. Komisyon üyeliklerine Melek Kartal, Ahmet Tokem, Cem Arıkan, Osman Zeki Özkebabçı ve Adem Kasacı seçildi.

Başkan Eşki, "Bu bir vizyondur. Bugün dünyada, özellikle de Avrupa'da yani model aldığımız Batı demokrasilerinde kent konseyleri, toplumun doğru şekillenmesi ve katılımcılığın artırılması için olmazsa olmaz yapılardır. Türkiye'de de kent konseylerinin önemi gittikçe artıyor. Özellikle kentleşmiş ilçelerde bu yapıların ağırlığı daha fazla hissediliyor; bu da aslında kentleşmenin bir göstergesidir. Katılımcılığı artırmak açısından çok önemli ve daha demokratiktir. Böylece Belediye Başkanı da devreden çıkar, süreç doğrudan meclise gelir. Bu yönleriyle kent konseyleri, bizim politika olarak ön plana çıkarmak istediğimiz yapılardır. Kent Konseyi'nin daha aktif çalışabilmesi ve doğru yönlendirilebilmesi adına bir ihtisas komisyonu kurulmasının doğru olacağını düşündük. Yönetimi daha yaygın hale getirmek için yaptığımız bu çalışmada tüm meclis üyelerinin desteğini istiyorum" dedi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü geliyor

Mecliste, yeni kurulacak olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliğin görüşülmesine ilişkin önerge de oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Ömer Eşki, çevre sorunlarının tüm dünya için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, "Kurulacak yeni müdürlükle birlikte yeşil dönüşüm hedefimiz doğrultusunda çevre konusundaki çalışmalarımızı daha etkin şekilde sürdürebileceğiz. Çevre ile ilgili çalışmaları şu anda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz üzerinden yürütüyoruz. Dış İlişkiler Müdürlüğümüzün iklimlendirme projeleri ve AR-GE Müdürlüğümüzün bu konudaki katkıları da var. Ancak yeni kuracağımız müdürlük sadece bu alanda faaliyet yürütecek, akademik çalışmaları ve dünyadaki iyi uygulamaları da takip edecek" ifadelerini kullandı.

Mecliste kadınlardan sessiz ama güçlü tepki

Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili Meclis Üyesi Erdal Seyitler'in, CHP Grup Sözcüsü Yağmur Özkan'a yönelik küfürlü söylemine karşı gösterilen tepkiler de gündeme taşındı. CHP Bornova Kadın Kolları ve Bornovalı kadınlar, üzerlerinde "Güç sende" yazılı tişörtlerle mecliste sessiz bir eylem gerçekleştirdi.

Eylemin ardından AK Parti Grup Sözcüsü Akın Dalgıç, "Bornova Belediye Meclis üyeleri olarak yaşanan olayı üzüntüyle karşıladığımızı belirtmek isteriz. Meclis çatısı altında hiçbir şekilde hakarete yer olmamalıdır. Sayın Yağmur Yurdakul Özkan'ın yanında olduğumuzu belirtirken, bu olayların tekrar etmemesi adına sağduyulu davranmanın hepimizin sorumluluğu olduğunu hatırlatmak isterim. Hep birlikte daha yapıcı ve sağlıklı bir meclis ortamı yaratacağımıza Cumhur İttifakı olarak inandığımızı söylemek istiyorum" dedi.

Yağmur Yurdakul Özkan ise gösterilen hassasiyet için AK Parti Grubu'na teşekkür ederek, "Kendileriyle bir yıldır bu meclis çatısı altında birlikteyiz. Samimiyetlerinden hiç şüphem yok. Gereğinin yapılması konusunda da gerekli duruşu sergilediklerine inanıyorum. Bu konuda bir beklentimiz olduğunu ifade etmek istiyorum. Yanımızda olan, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Eşki ise konunun siyaset üstü bir mesele olduğunun altını çizerek, "Burada bir insan hakkı ihlali durumu var ve insan hakları siyaset üstü bir meseledir. İyi temennilerinize teşekkür ederim" dedi.

Güney Temiz'in adı Bornova'da yaşayacak

Gazetecilikle başladığı kariyerinde, TBMM Basın Danışmanlığı, Karşıyaka Belediyesi Basın Müdürlüğü ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinin ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak görev yaparken geçirdiği ani kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Güney Temiz'in adı Bornova'da ölümsüzleştiriliyor.

CHP Gençlik Kolları'ndan itibaren birlikte siyaset yaptığı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki tarafından sunulan önerge doğrultusunda, Temiz'in uzun yıllar ikamet ettiği EVKA-3 Mahallesi 119/3 ile 121 sokak kesişimindeki parka "Güney Temiz Parkı" adı verilecek ve parka bir büstü konulacak. Önerge meclisten oy birliği ile geçti.