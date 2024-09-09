İzmir'in Kurtuluşu 102. Yılında Kutlandı - Son Dakika
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İzmir'in Kurtuluşu 102. Yılında Kutlandı

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İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı Bornova’da törenlerle kutlandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "İzmir’in doğum gününde, Atamızın huzurunda olmanın gururunu yaşıyorum" dedi.

09.09.2024 13:52  Güncelleme: 15:27
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(İZMİR)- İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı Bornova'da törenlerle kutlandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "İzmir'in doğum gününde, Atamızın huzurunda olmanın gururunu yaşıyorum" dedi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı Bornova'da 9 Eylül Şehitliği ve Belkahve'deki törenlerle kutlandı. Bornova'da ilk tören Ege Üniversitesi Hastanesi önündeki 9 Eylül Şehitliği'nde yapıldı. Anıt'a Kaymakamlık, Garnizon ve Bornova Belediyesi çelenkleri konuldu. İkinci tören ise İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunda anlamlı bir yeri olan Belkahve'de gerçekleşti. Atatürk Anıtı önündeki törene; Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, 57'nci Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ömer Şahin Selvi, gaziler, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kuvayi Milliye Destanı

Etkinlikte bağımsızlık meşalesi yakıldı. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan Hakan Taner Yıldırım, Nazım Hikmet Ran'ın Kuvayi Milliye Destanı isimli şiirini okudu. Bornovalıların kırmızı kumaşları birbirine ekleyerek hep birlikte oluşturdukları Türk Bayrağı'nın da sergilendiği Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından Başkan Eşki ve protokol üyeleri Ata Anı Evi'ni gezdi ve Kurtuluş sırasında İzmirlilerin dalgalandırdığı bayrakları ve döneme ait çeşitli eşyaları inceledi. Anı köşesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu heykeli ile yan yana fotoğraf çektiren Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner ve 57'nci Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ömer Şahin Selvi, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte özel Türk Bayrağı önünde poz verdi.

"Belkahve'de olmanın gururunu yaşıyorum"

Törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Tunceli'de şehit olan askerlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk Milleti'ne başsağlığı diledi. Şehit haberi nedeniyle gösterileri iptal ettiklerini ancak 9 Eylül coşkusunu içlerinde yaşadıklarını söyleyen Başkan Eşki şöyle konuştu:

"İzmirimizin doğum gününde, Yüce Atamızın huzurunda, onun 'Bu kente bir şey olacak diye çok korkmuştum' dediği yerde, Belkahve'de olmanın gururunu yaşıyorum. Bu tören alanında sizlere hitap edebilmek benim için çok duygusal bir an, çok büyük bir onur. Bu anlamıyla kurtuluşa inanan, bu uğurda hayatını ortaya koyan, bu savaşa varıyla yoğuyla her şeyiyle destek olan tüm Anadolu halkını ve bu mücadeleyi dualarıyla, varlığıyla destekleyen Afganistan'dan Bosna'ya kadar tüm kardeşlerimizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Dilerim ülkemizi bir daha kurtuluş savaşlarına ihtiyaç olmayacak güçte yönetir ve ülkemizin asla böyle karanlık günlere sürüklenmesine izin vermeyiz."

İzmir\'in Kurtuluşu 102. Yılında Kutlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'in Kurtuluşu 102. Yılında Kutlandı - Son Dakika

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