Bornova'da Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Bornova'da Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

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Bornova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, resmi törenler, özel etkinlikler ve belediye tarafından organize edilen kutlamalarla göz doldurdu. Belediye Başkanı Ömer Eşki, öğretmenler için düzenlenen etkinliklerde önemli mesajlar verdi.

25.11.2024 14:06  Güncelleme: 14:13
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(İZMİR)- Bornova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, ziyaretler, resmi törenler ve özel etkinliklerle kutlandı. Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin Doğanlar İlkokulu ziyaretiyle başlayan etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni ve Dramalılar Köşkü'nde emekli öğretmenlerin şiirlerle anılarını paylaştığı etkinlikle devam etti. Belediye bünyesindeki eğitim birimlerinde görev yapan öğretmenlere özel bir gece düzenlendi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Öğretmenler Günü dolayısıyla Doğanlar İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğretmenlere çiçek dağıtarak günlerini kutlayan Başkan Eşki, öğrencilerle de bir araya gelip sohbet etti. Eğitimde öğretmenlerin rolüne dikkat çeken Başkan Eşki, "Öğretmenlik kutsal bir görevdir. İlçemizdeki okulların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Doğanlar İlkokulu'nun eksiklerini de en kısa sürede gidereceğiz" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören

Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve CHP İlçe Başkanlığı, Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Dramalılar Köşkü'nde anılar tazelendi

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şubesi, Belediye'nin ev sahipliğinde Dramalılar Köşkü'nde bir etkinlik düzenledi. Emekli öğretmenler, şiirler okuyarak eski günlerini yad etti.

Belediye eğitmenlerine özel gece

Bornova Belediyesi, bünyesindeki eğitim birimlerinde görev yapan öğretmen ve eğitmenler için özel bir gece organize etti. BELGEM, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Genç Kaşifler Bilim Evi, Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri, Hobi ve Beceri Edindirme Kursları, Spor ve Tiyatro Kursları eğitmenlerinin katıldığı etkinlikte, Başkan Eşki'nin de eşlik ettiği pasta kesimi ile kutlama coşkusu zirveye ulaştı.

"Öğretmenlerimiz hayatlara dokunuyor"

Gecede konuşan Başkan Eşki, eğitimin önemine ve Belediye'nin bu alandaki çalışmalarına vurgu yaparak, "Belediye'mizdeki BELGEM, tiyatro, hobi kursları, spor kursları ve bilim merkezleri gibi birimler bizim için çok değerli. Burada insanlara, özellikle çocuklarımızın hayatlarına dokunuyor, bilgi, birikim ve bir tebessüm kazandırıyoruz. Zor ekonomik şartlarda bu dokunuşlar çok kıymetli" dedi.

"Hayallerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz"

Belediyenin gelecekteki projelerine de değinen Eşki, "Öğrencilere yemek vermekten yeni kurslar açmaya kadar pek çok hayalimiz var. Tüm öğretmen ve eğitmenlerimizin en iyi hizmeti verebilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bornova'yı daha çok sevmenizi ve faydalı olmanızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, öğretmen ve belediye çalışanlarının bir araya geldiği keyifli anlarla son buldu.

Bornova\'da Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
Kaynak: ANKA

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