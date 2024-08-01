Bornova'da Palet Fabrikasında Yangın: İş Yerleri ve Araçlar Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova'da Palet Fabrikasında Yangın: İş Yerleri ve Araçlar Zarar Gördü

Bornova\'da Palet Fabrikasında Yangın: İş Yerleri ve Araçlar Zarar Gördü

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir palet fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, bitişikteki soğuk hava depolarına ve araçlara sıçradı. Yangın sonucunda iş yerlerinde zarar oluşurken, 1 minibüs ve 4 otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor ve polis soruşturma başlattı.

01.08.2024 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Bornova ilçesinde, palet fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. Tutuşan paletler nedeniyle büyüyen alevler bitişikteki 2 soğuk hava deposu ile 4 otomobil ve 1 minibüse de sıçradı. Araçlar demir yığınına dönerken, iş yerlerinde zarar oluştu.

Işıkkent Mahallesi 6106/36 Sokak'taki bir palet fabrikasının bahçesinde saat 13.30 sıralarında, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bahçede tutuşan ahşap paletler nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Alevler, fabrikanın bitişiğindeki 2 ayrı soğuk hava deposu olarak kullanılan iş yerinin dış cephesine sıçradı. İş yerlerinin zarar gördüğü yangında, alevlerin ulaştığı 1 minibüs ile 4 otomobil ise kullanılamaz duruma geldi. İtfaiye ekipleri, yangını 1 saat içinde söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Bornova, İzmir, Olay, İtfaiye, İzmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da Palet Fabrikasında Yangın: İş Yerleri ve Araçlar Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
16:35 Başkentte tarihi takas ABD’li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi Başkentte tarihi takas! ABD'li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
15:36 Kadınlar, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
14:38 Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye
13:49 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindikleri için Haniye’yi Tahran’da öldürdüler İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler
13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:52 Talihsiz anlar Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 18:50:03. #1.13#
SON DAKİKA: Bornova'da Palet Fabrikasında Yangın: İş Yerleri ve Araçlar Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement