Borrell: AB askeri misyonu Kızıldeniz'de 11 saldırıyı püskürttü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Borrell: AB askeri misyonu Kızıldeniz'de 11 saldırıyı püskürttü

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Kızıldeniz'deki askeri misyonu Aspides'in şu ana kadar 11 saldırıyı püskürttüğünü açıkladı. Misyonun amacı, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerine karşı savunma operasyonu yapmak ve ticaret yollarını korumaktır.

08.04.2024 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Borrell: "AB askeri misyonu Kızıldeniz'de 11 saldırıyı püskürttü"

BRÜKSEL - Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Kızıldeniz'deki askeri misyonu Aspides'in şu ana kadar kadar 11 saldırıyı püskürttüğünü açıkladı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Kızıldeniz'de gemilerin seyrüsefer güvenliğini sağlamak üzere oluşturduğu "Aspides" Misyonu Operasyon Komutanı Tuğamiral Vasileios Gryparis ile Brüksel'deki AB Dış İlişkiler Servisi binasında ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısında misyonun faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Borrell, "İki aydan az bir süre önce başlayan operasyon, şimdiye kadar 68 gemiye refakat etti ve 11 saldırıyı geri püskürttü" dedi.

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerine karşı oluşturulan misyonun sadece savunma operasyonu yetkisi olduğuna dikkat çeken Borrell, "Yemen'deki Husilere karşı herhangi bir operasyona katılmıyoruz. Gemilerimiz, kendini savunma ve hedef gemileri koruma amacıyla faaliyet gösteriyor. Bunu açıkça belirtmek gerekiyor. Çünkü bölgesel aktörlere karşı şeffaflık ve açıklık, operasyon için hazırlık yapmaya başlamamızdan itibaren önceliğimiz oldu" diye konuştu. Misyonun AB'nin uluslararası güvenliğe katkı sağlamak, ticaret yollarını korumak ve kendi menfaatlerini savunma konusundaki iradesinin ve yeteneğinin açık bir kanıtı olduğunu belirten Borrell, "Bu misyon, Avrupa Birliği'nin bir deniz güvenliği sağlayıcısı olarak nasıl hareket ettiğinin de somut bir örneğidir" şeklinde konuştu.

Tuğamiral Gryparis ise operasyonlar çerçevesinde misyonun 9 insansız hava aracı ile bir adet insansız deniz aracını etkisiz hale getirildiğini ve 4 gemisavar balistik füzenin de engellendiğini söyledi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla geçtiğimiz yıl Kasım ayında Kızıldeniz'de İsrailli şirketlere bağlı olduğunu beyan ettikleri ticari gemilere el koymaya ve insansız hava araçları ve füzelerle saldırmaya başlamıştı.

Husilerin saldırılarına karşı AB'nin Kızıldeniz'deki ticari ve güvenlik menfaatlerini korumak amacıyla 19 Şubat'ta başlatılan Aspides misyonunda 4 fırkateyn görev yapıyor.

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Borrell: AB askeri misyonu Kızıldeniz'de 11 saldırıyı püskürttü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Osmangazi Belediye Başkanı Gökçeören Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
    17:54 Osmangazi Belediye Başkanı Gökçeören Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

    Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gökçeören Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı ve vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Aydın, halkın taleplerini dinleyerek daha güzel bir Osmangazi için çalışacaklarını belirtti.

  • Devrek'te Ramazan Bayramı Alışverişi Hareketli
    17:52 Devrek'te Ramazan Bayramı Alışverişi Hareketli

    Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ilçede alışveriş hareketliliği yaşanıyor. Devrek pazarında vatandaşlar bayram alışverişi için birbirleriyle yarış ediyor. Özellikle şekerleme ve tatlı çeşitlerine yoğun ilgi gösteriliyor. Esnaf, bayram nedeniyle ilçede ciddi bir nüfus artışı olduğunu ve fiyatların normal olduğunu belirtiyor.

  • Niğde'de Patates Deposu Yapımında Göçük: 2 Ölü, 4 Yaralı
    17:51 Niğde'de Patates Deposu Yapımında Göçük: 2 Ölü, 4 Yaralı

    Niğde'de Çarıklı köyünde patates deposu yapımı sırasında meydana gelen göçük sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İşçiler göçüğün oluşturduğu basınçla dışarı fırladı. Olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Vali Cahit Çelik, olay yerinde incelemelerde bulundu ve adli bir sürecin olacağını belirtti.

  • İYİ Parti'de Kurultay Kararı: Meral Akşener Aday Olmayacak
    17:47 İYİ Parti'de Kurultay Kararı: Meral Akşener Aday Olmayacak

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler sonrası olağanüstü seçimli kurultayda aday olmayacağını duyurdu. Kurultayda Günay Kodaz, Mehmet Tolga Akalın, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkanlık yarışında yer alacakları bildirildi. Ayrıca, partiden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu'nu geri döndürmek için çaba harcandığı ortaya çıktı. İyi Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy kaybı yaşayarak 6'ncı parti konumuna geriledi.


16:47 YSK, Hatay dahil 3 ilde seçim yenileme taleplerini reddetti YSK, Hatay dahil 3 ilde seçim yenileme taleplerini reddetti
16:28 TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı, Fenerbahçe’nin Süper Kupa durumu ve bekleyen süreci değerlendirdi TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı, Fenerbahçe'nin Süper Kupa durumu ve bekleyen süreci değerlendirdi
15:49 CHP lideri Özel’in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor CHP lideri Özel'in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor
15:02 Süper Lig kulüpleri, TFF’nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor
11:21 Meral Akşener bırakıyor İYİ Parti’de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var Meral Akşener bırakıyor! İYİ Parti'de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var
16:01 Babasını korkunç kazada kaybeden Özge Ulusoy, katil zanlısının tutuklanmamasına veryansın etti Babasını korkunç kazada kaybeden Özge Ulusoy, katil zanlısının tutuklanmamasına veryansın etti
15:30 Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel’in son hali alay konusu oldu Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'in son hali alay konusu oldu
14:50 Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ı ölümünün 20. yılında anıldı Oktay Kaynarca’dan taziye mesajı geldi Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölümünün 20. yılında anıldı! Oktay Kaynarca'dan taziye mesajı geldi
14:05 Televizyona yansımayan o an Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu’nun sözünü yerde bıraktı Televizyona yansımayan o an! Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu'nun sözünü yerde bıraktı
12:44 2 yıl sonra itiraf geldi Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın’la aşk yaşıyor 2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor
12:43 Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı
12:38 İETT otobüsü duraktaki diğer otobüslere çarptı İETT otobüsü duraktaki diğer otobüslere çarptı
12:05 Ece Seçkin’den “Külotla sahneye çıkmasınlar“ diyen İzzet Yıldızhan’ın tekne videosuna tepki Ece Seçkin'den "Külotla sahneye çıkmasınlar" diyen İzzet Yıldızhan'ın tekne videosuna tepki
10:41 CHP lideri Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili ezber bozan sözler CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 17:56:59. #1.12#
SON DAKİKA: Borrell: AB askeri misyonu Kızıldeniz'de 11 saldırıyı püskürttü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement