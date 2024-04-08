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- Borrell: "AB askeri misyonu Kızıldeniz'de 11 saldırıyı püskürttü"

BRÜKSEL - Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Kızıldeniz'deki askeri misyonu Aspides'in şu ana kadar kadar 11 saldırıyı püskürttüğünü açıkladı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Kızıldeniz'de gemilerin seyrüsefer güvenliğini sağlamak üzere oluşturduğu "Aspides" Misyonu Operasyon Komutanı Tuğamiral Vasileios Gryparis ile Brüksel'deki AB Dış İlişkiler Servisi binasında ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısında misyonun faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Borrell, "İki aydan az bir süre önce başlayan operasyon, şimdiye kadar 68 gemiye refakat etti ve 11 saldırıyı geri püskürttü" dedi.

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerine karşı oluşturulan misyonun sadece savunma operasyonu yetkisi olduğuna dikkat çeken Borrell, "Yemen'deki Husilere karşı herhangi bir operasyona katılmıyoruz. Gemilerimiz, kendini savunma ve hedef gemileri koruma amacıyla faaliyet gösteriyor. Bunu açıkça belirtmek gerekiyor. Çünkü bölgesel aktörlere karşı şeffaflık ve açıklık, operasyon için hazırlık yapmaya başlamamızdan itibaren önceliğimiz oldu" diye konuştu. Misyonun AB'nin uluslararası güvenliğe katkı sağlamak, ticaret yollarını korumak ve kendi menfaatlerini savunma konusundaki iradesinin ve yeteneğinin açık bir kanıtı olduğunu belirten Borrell, "Bu misyon, Avrupa Birliği'nin bir deniz güvenliği sağlayıcısı olarak nasıl hareket ettiğinin de somut bir örneğidir" şeklinde konuştu.

Tuğamiral Gryparis ise operasyonlar çerçevesinde misyonun 9 insansız hava aracı ile bir adet insansız deniz aracını etkisiz hale getirildiğini ve 4 gemisavar balistik füzenin de engellendiğini söyledi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla geçtiğimiz yıl Kasım ayında Kızıldeniz'de İsrailli şirketlere bağlı olduğunu beyan ettikleri ticari gemilere el koymaya ve insansız hava araçları ve füzelerle saldırmaya başlamıştı.

Husilerin saldırılarına karşı AB'nin Kızıldeniz'deki ticari ve güvenlik menfaatlerini korumak amacıyla 19 Şubat'ta başlatılan Aspides misyonunda 4 fırkateyn görev yapıyor.