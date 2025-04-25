Boşandığı Eşini 55 Bıçak Darbesiyle Öldüren Şahise Ağır Ceza İstendi - Son Dakika
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Boşandığı Eşini 55 Bıçak Darbesiyle Öldüren Şahise Ağır Ceza İstendi

Boşandığı Eşini 55 Bıçak Darbesiyle Öldüren Şahise Ağır Ceza İstendi

Konya'da Fatih Uluşan, boşandığı eşi Bahriye Kalaycı'yı 55 bıçak darbesiyle öldürdü, ağırlaştırılmış müebbet istendi.

25.04.2025 12:22
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KONYA'da boşandığı eşi 1 çocuk annesi Bahriye Kalaycı'yı (25), 55 bıçak darbesiyle öldüren Fatih Uluşan (27) için istenen ceza belli oldu. İddianamede; Uluşan'ın suçtan kurtulmak için hakaret iddiasında bulunduğu ve çelişkili beyanlar verdiğine dikkat çekilerek, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Olay, 2 Kasım 2024'te saat 15.00 sıralarında Karatay ilçesi İsmil Mahallesi Emirler mevkisinde meydana geldi. Fatih Uluşan, 2023 yılında boşandığı Bahriye Kalaycı'nın yaşadığı eve gitti. Uluşan, aracına aldığı Kalaycı'yı konuşma bahanesiyle boş araziye götürdü. Fatih Uluşan, burada çıkan tartışmada önce Bahriye Kalaycı'yı göğsünden bıçakladı, aynı bıçakla kendini de boynundan yaraladı. Olayın ardından Uluşan'ın bir akrabasını arayarak haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kalaycı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Fatih Uluşan da ambulansla Konya Büyükşehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Uluşan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ULUŞAN'IN İFADELERİ SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK'

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede; Fatih Uluşan'ın kolluk ve savcılık ifadelerindeki çelişkilere değinildi. İddianamede, "Şüpheli Fatih Uluşan'ın boşandığı eski eşi maktul Bahriye Kalaycı ile son zamanlarda tekrar barışıp evlenme niyetinde olsa dahi maktulün boşanıp ayrı kaldıkları süre içerisinde başka biriyle kendisini aldattığına dair kuşkuları bulunması, şüphelinin olay günü Kalaycı ile birlikte sözde il merkezinde tutacakları kiralık eve yönelik Kalaycı'yı aracıyla babasının evinden aldığı ve önceden planladığı şekilde kimsenin kolayca görüp yardım edemeyeceği şekilde kendisine ait kasabanın Emirler mevkinde bulunan tarlaya götürdüğü ve şüphelinin olay yerine gitmeden hemen önce tarlasında bulunan ve 360 derecelik açıyla görüntü kaydedebildiği anlaşılan kamera açısını eylemin gerçekleştiği tarladan yola doğru sabitlediği ve temin edilen kamera görüntülerinden de anlaşıldığı üzere, şüphelinin idaresindeki aracın tarla içerisine doğrudan girmeyerek görüş açısının dışından ilerleyip daha sonradan tarlaya girdiği, şüphelinin ifadesinde tarlasında bulunan otomatik sulama sistemini kapatmak amacıyla maktulle birlikte tarlaya gittiklerine dair ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve olay sabahı maktulle yaptığı mesajlaşmadan da anlaşılacağı üzere; hava soğuk olduğu ve üşendiği için tek başına tarlaya gitmek istemediği, yine şüphelinin beyanında maktulün araç içerisinde bir anda kendisine ayrı kaldıkları süre içerisinde başkasıyla birlikte olduğuna ve kendisine buna yönelik de hakaret içerikli sözler kullandığına dair iddiasının suçtan kurtulmaya yönelik olup, maktulün tek başına ıssız bir yolda ve tarlada şüpheliye karşı kendisini tehlikeye atar vaziyette bu şekilde sözler kullanmasının hayatın olağan akışına aykırı" denildi.

'HAKSIZ TAHRİK HÜKMÜ VERİLMEMELİ'

Ayrıca Uluşan'ın önceden tasarlayarak suç eşyalarını yanına aldığını, büyük bir soğukkanlılıkla Kalaycı'nın vücudunda 11'i öldürücü nitelikte toplam 55 adet bıçak darbesiyle 'Tasarlayarak boşandığı eski eşini ve kadını kasten öldürme' suçunu işlediğine yer verildi. İddianamede, haksız tahrik hükümlerinin oluşmama nedeni hakkında, "Çiftin boşandığı, dolayısıyla aralarında sadakat yükümlülüğü olmadığı ve dosyadaki mevcut delillere göre de sözde kendisini boşandıktan sonra aldatan eşini defalarca affedip bir araya gelen şüpheli yönüyle haksız tahrik hükümlerinin de yasal şartlarının gerçekleşmediği" ifadelerine yer verildi.

'SANIĞIN TÜM İDDİALARI ASILSIZ'

Savcılık, Fatih Uluşan için 'Tasarlayarak boşandığı eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını istedi. İddianame, Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Öldürülen Bahriye Kalaycı'nın ailesinin avukatı Aycan Ceylan, "İddianamede de belirtildiği üzere sanığın tüm iddiaları asılsızdır. Suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmesi mümkün değildir. Ortada çok vahim ve korkunç bir olay bulunmaktadır. Ailenin avukatları olarak sanığın en ağır cezayı alması için hukuksal zeminde tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Boşandığı Eşini 55 Bıçak Darbesiyle Öldüren Şahise Ağır Ceza İstendi - Son Dakika

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