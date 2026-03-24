Boşandığı Eşini Katleden Sanık İçin Ağır Ceza İstendi - Son Dakika
Boşandığı Eşini Katleden Sanık İçin Ağır Ceza İstendi

Boşandığı Eşini Katleden Sanık İçin Ağır Ceza İstendi
24.03.2026 16:59
Bodrum'da Hüsne Topal'ı öldüren Hacı Ömer Alçı için mütalaa ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, boşandığı Hüsne Topal'ı (39) tabancayla vurarak öldüren Hacı Ömer Alçı (46) hakkında mütalaasını veren savcı, sanık için 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Sanık Alçı ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Ben kimseyi tasarlayarak öldürme planı yapmadım" dedi.

Olay, geçen yıl 24 Temmuz'da saat 16.30 sıralarında Geriş Mahallesi 6012 Sokak'ta meydana geldi. Hacı Ömer Alçı, 2021 yılında boşandığı Hüsne Topal'ın evine gitti. Evin önüne inen Topal ile Alçı arasında tartışma çıktı. Hacı Ömer Alçı, tartışmanın büyümesi ile Hüsne Topal'ı darbetti. Aldığı darbelerle yere düşen Topal'ın yardım çağrıları sonrası arkadaşı Sedat Tüter (43) yanlarına gelip, Alçı'ya engel olmaya çalıştı. Bu sırada tabancasını çıkaran Hacı Ömer Alçı, eski eşi Hüsne Topal ve Tüter'e art arda ateş etti. Topal ve Tüter kanlar içerisinde yere yığılırken, Alçı otomobille kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 çocuk annesi Hüsne Topal, yaşamını yitirdi. Hacı Ömer Alçı polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan, olayda kullanılan suç aleti tabancayı sakladığı tespit edilen Alçı'nın oğlu Bedirhan Alçı (20) da gözaltına alındı. Depremden sonra Bodrum'a yerleştiği öğrenilen Topal'ın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi. Hacı Ömer Alçı ve oğlu Bedirhan Alçı tutuklandı. Bedirhan Alçı, geçen yıl 23 Ağustos'ta adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edildi.

8 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturmasını tamamlayıp 8 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, Hacı Ömer Alçı için boşandığı eşi Hüsne Topal'ı 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Sedat Tüter'i 'Kasten öldürmeye teşebbüsten 15 yıla kadar hapsi istendi. Alçı'nın oğlu içinse 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hacı Ömer Alçı'nın iddianamede yer alan ifadesinde, aralarında otomobil ticareti olan Topal'dan 250 bin lira alacağı olduğunu, olayın da bu nedenle çıkan tartışmada meydana geldiğini ileri sürdü. İddianamede, Hacı Ömer Alçı'nın, Hüsne Topal'a olaydan önce, "Sedat'a olan düşkünlüğün senin sonun olacak. Onunla iş için bile muhatap olma, senin sonunu getiririm. ya onu her yerden engelle ya da cesaretin varsa iş alırsın başına. Ben görürüm, duyarım nasıl olsa. İş için bile muhatap ol seni öldürürüm bilesin" diyerek küfürlü içerikler yazdığı ve tehdit ettiğinin ortaya çıktığı vurgulandı. Olayda 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten suçlanan oğlu Bedirhan Alçı da hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, Bedirhan Alçı hakkındaki dosyanın ana dosyadan ayrılmasına karar verdi.

DOSYALAR AYRILDI

Bodrum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasına; tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı, Hüsne Topal'ın annesi Hatun Topal, aile yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, olayda yaralanan Sedat Tüter'e ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun henüz dosyaya ulaşmamış olması nedeniyle, Hacı Ömer Alçı'nın Tüter'e yönelik eylemine ilişkin yargılama kısmının dosyadan ayrılmasına karar verdi. Söz konusu yargılamanın yeni bir esas üzerinden devam etmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı, mütalaasını açıkladı. Mütalaada savcı, Hacı Ömer Alçı'nın boşandığı eşi Topal'ı öldürme kastıyla 4 kez ateş ederek üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olduğunu belirtti. Savcı, Alçı'nın 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

'SORUMLUSU SANIKTIR'

Mütalaaya ilişkin açıklama yapan Hatun Topal, "Şikayetimi tekrar ediyorum, kararı size bırakıyorum. Bana, çocuklarıma ve torunlarıma bir şey olursa onun sorumlusu sanıktır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Aile avukatları ise sanığın eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğini öne sürerek, herhangi bir indirim uygulanmaksızın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

'BEN ZATEN OLAY NEDENİYLE PİŞMANIM'

Sanık Hacı Ömer Alçı, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Mütalaayı kabul etmiyorum, katılan vekillerin beyanlarını kabul etmiyorum. Bugüne kadar sürekli yalan beyanlarda bulunmuşlardır, sürekli bana iftira atmaktadırlar, ben kimseye iftira atmıyorum. Ben kimseyi tasarlayarak öldürme planı yapmadım. Neden çocuklarımın annesine iftira atayım? Zaten bu olay nedeniyle pişmanım, olayı tasarlayarak gerçekleştirmiş olsam neden fişekleri araçta bırakayım?" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma için süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan aile avukatı Perihan Ceviz, "İlk celsede açıkladığımız gibi bu olayın tasarlamayla işlendiği kanaatindeyiz" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Boşandığı Eşini Katleden Sanık İçin Ağır Ceza İstendi - Son Dakika

Bayramda trafik kazalarında düşüş: Ölümlü kazalar yüzde 39,5 azaldı Bayramda trafik kazalarında düşüş: Ölümlü kazalar yüzde 39,5 azaldı
Trump’ın “anlaşma“ çıkışına İran’dan savaşı bitirtmeyecek yanıt Trump'ın "anlaşma" çıkışına İran'dan savaşı bitirtmeyecek yanıt
Yener İnce’den Osimhen ve Noa Lang açıklaması Geri döneceği maçı duyurdu Yener İnce'den Osimhen ve Noa Lang açıklaması! Geri döneceği maçı duyurdu
Erol Köse’nin ölümü sonrası Seda Sayan’ın sözleri yeniden gündemde Erol Köse'nin ölümü sonrası Seda Sayan'ın sözleri yeniden gündemde
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Fenerbahçe’ye müjde: Bakanlıktan onay geldi Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
Savaşı bitirecek görüşmenin yapılacağı ülke de tarih de belli oldu Savaşı bitirecek görüşmenin yapılacağı ülke de tarih de belli oldu
Dursun Özbek’ten futbolculara maddi doping Dursun Özbek'ten futbolculara maddi doping
Pistte feci kaza Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı Pistte feci kaza! Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı
Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı İşte o anlar Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı! İşte o anlar
Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
Daniel Pancu, Ümit Özdağ’ı isteyen Süper Lig devini açıkladı Daniel Pancu, Ümit Özdağ'ı isteyen Süper Lig devini açıkladı

16:33
Zeynep Demirel’den “ideal koca“ çıkışı Volkan Demirel’in pek hoşuna gitmeyebilir
Zeynep Demirel'den "ideal koca" çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir
16:12
Yağmura çamura aldırmadılar Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz
Yağmura çamura aldırmadılar! Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz
16:11
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
16:01
Tarihi ambargo yıkılıyor 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
15:56
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı Sadece bir kişi ağladı
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı
15:46
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
15:30
Savaşın etkisi büyüyor İran, Türkiye vanasını kapattı
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı
15:29
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
15:10
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
14:51
Yunus Emre Özden’in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu’nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
14:11
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı
14:01
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
13:39
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu Hakan Ural’dan imalı sözler
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
SON DAKİKA: Boşandığı Eşini Katleden Sanık İçin Ağır Ceza İstendi - Son Dakika
