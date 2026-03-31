Boşanma Aşamasında 4 Kişiyi Katletti - Son Dakika
Boşanma Aşamasında 4 Kişiyi Katletti

31.03.2026 14:30
Manisa'da boşanma aşamasındaki eşi ve ailesini av tüfeğiyle vurarak 4 kişiyi öldüren Ömer Coşkun yakalandı.

1) AV TÜFEĞİYLE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ İLE AİLESİNİN YAŞADIĞI EVİ BASTI; 4 ÖLÜ - YENİDEN

'Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evini bastı; 4 ölü' başlıklı haberimiz, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz

YENİDEN

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde odun, kömür satışı işiyle uğraşan Ömer Coşkun (26), boşanma aşamasındaki eşi Sariye Nur Coşkun (22), kayınpederi Musa Girgin (51), kayınvalidesi Fatma Girgin (43) ve kayınbiraderi Yusuf Can Girgin'i (13) av tüfeğiyle başlarından vurarak öldürdü. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan şüpheli Ömer Coşkun ile babası S.C. (60), gözaltına alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Turgutlu'ya bağlı kırsal Kabaçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Coşkun, boşanma aşamasındaki eşi Sariye Nur Coşkun'un ailesinin evine gitti. Burada Coşkun, yanındaki av tüfeğiyle 2 yıllık eşi Sariye Nur Coşkun, kayınpederi Musa Girgin, kayınvalidesi Fatma Girgin ve kayınbiraderi Yusuf Can Girgin'i başlarından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde kanlar içinde yatan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

BABASI İLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, olayın ardından kaçan Ömer Coşkun'u babasına ait Yunusdere Mahallesi'ndeki evde yakaladı. Coşkun'un babası S.C. de 'Suç delillerini gizlemek' suçundan gözaltına alındı. Kabaçınar Mahallesi Muhtarı Bekir Sıtkı Alp, "Gece jandarma komutanları arayınca uyandım ve olaydan haberim oldu. Geldiğimizde evde 4 kişinin öldüğünü gördük. Öldüren kişinin babasının evine gittik. Şüpheli evde yatarken bulundu. Jandarma karakol komutanlarımız şüpheliyi teslim aldı. Şimdi cenazeler için de defin işlemlerine başlayacağız" dedi.

'DÜĞÜNDE TAKILAN TAKILARI İSTEDİ' İDDİASI

2 yıllık evli olan çiftin boşanma davalarının 5 aydır sürdüğünü belirten Muhtar Alp, "Davanın ilk duruşması görüldü. 2 Nisan'da yine duruşmaları vardı. Bu duruşmada aile, boşanmanın gerçekleşmesini bekliyordu. Ömer Coşkun'un bu süreçte eşini telefonda birkaç kez tehdit ettiği söyleniyor. Olay günü gece eşinin baba evine gelmiş. Alkollü olduğu düşünülüyor. Başlangıçta anlaşmalı boşanmak için mahkemeye gitmişler. Ancak Ömer, daha sonra düğünde takılan takılar ve düğün masrafları için 370 bin TL istemiş. Böyle bir talep olunca kız tarafı da onlara dava açmış. Olaylar böyle gelişiyor, gece de acı habere uyandık" diye konuştu.

KAÇARAK EVLENMİŞLER

Girgin ailesine 20 metre mesafede evi bulunan komşuları Ali Alp (52) de "Ölenler iyi insanlardı. Kaçarak 2 sene önce evlendiler. Sonra aralarında anlaşmazlıklar oldu. Arada birleşiyorlardı. Son 5-6 aydır görüşmüyorlardı. Kız tarafı zaman zaman dert yanıyordu. Tedirginlerdi. Biz, silah sesini hiç duymadık. Jandarmanın siren sesine uyandık. Olayı öğrenince çok kötü olduk. Bu yaşıma kadar böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Eskilere soruyoruz. Onlar da böyle bir şey yaşamamış. Çok acı bir şey. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

1 AY KORUMA TEDBİRİ KARARI UYGULANMIŞ

Öte yandan Ömer Coşkun hakkında boşanma aşamasındaki eşine yönelik 14 Ocak -14 Şubat tarihleri arasında 1 aylık koruma tedbiri kararı uygulandığı belirtildi. Coşkun hakkında ayrıca Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde eşine karşı 'Hakaret' suçundan devam eden bir kovuşturmanın bulunduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Cinayet, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasında 4 Kişiyi Katletti - Son Dakika

