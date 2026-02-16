Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış - Son Dakika
Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış

Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış
16.02.2026 10:02
Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış
Kadın cinayetlerinin son durağı bu kez Kayseri oldu. 33 yaşındaki Rahman Alaca, boşanma boşanma aşamasında olduğu eşi Rabia Alaca'yı boğazını keserek öldürdü. Cani adamın ardından kayınpederini arayarak, "Kızını kestim, gel al" dediği öğrenildi. Alaca hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tüyler ürperten vahşet geçen yıl Kayseri'de yaşandı. Boşanma aşamasında oldukları iddia edilen Rabia Alaca ile eşi Rahman Alaca, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Alaca, cebinden çıkardığı bıçakla Rabia Alaca'yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Rabia Alaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖNCE KAÇTI, SONRA TESLİM OLDU

Kaçan Rahman Alaca, polis ekipleri tarafından yakalandı. Rabia Alaca'nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi'nde kılınan namazın ardından Erkilet Bülbülpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen Rahman Alaca ise çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Rahman Alaca hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

'BOĞAZINI KESTİ'

İddianamede ifadesine yer verilen görgü tanığı A.F.A., "Tartıştılar. Göğsünden defalarca bıçakladı. Ardından yere oturttu. Arkasına geçerek çenesini tutarak boğazını kesti. Babasını arayıp, 'Kızını kestim gel al' dedi. Sonra polisi arayıp kendisini ihbar etti. Sonra elindeki bıçakla parka gidip oturdu ve sigara içti. Ardından kızın başına yeniden gelip karnından bıçakladı" dedi.

Bir başka görgü tanığı B.A. ise "Camiye gidiyordum. 'O tarafa yaklaşmayın orada cinayet işlendi. Karımı öldürdüm. Bu taraftan geçin" dediği yer aldı.

Öte yandan, otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, Rabia Alaca'nın en az 20 kesici delici alet yaralanmasına bağlı hayatını kaybettiğinin belirlendiği kaydedildi.

'8 YILLIK EVLİYDİK'

Rahman Alaca ise ifadesinde "8 yıllık evliydik. Bu süre zarfında 1 ya da 2 kez tokat atmışımdır. Eşim sığınma evine gitmişti. 'Seni sevmiyorum' dedi. Olaydan 2 hafta önce duruşmamız vardı. Hakim süre vermişti. Ölmeseydi 1 hafta sonra boşanma davamız olacaktı. 'Boşanmazsan seni süründürürüm' dedi. Pişmanım. Öfkeme hakim olamadım. Şoku atlattıktan sonra polisi ve ambulansı aradım" diye konuştu.

Sanık Rahman Alaca, ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Nap Time Nap Time:
    Bosaninca dünyanın sonu gelmiyor, Allah bir kapıyı kapatır 10 kapıyı açar.Peygamber efendimizin hayatını örnek alın, aynı durumda olsaydı ne yapardı diye kendinize sorun.Ve öfkelendiğiniz zaman Allah'a siginirsaniz,Allah sizi kötülükten MUTLAKA korur.bu gibi durumlara düşmezsiniz 6 2 Yanıtla
SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış - Son Dakika
