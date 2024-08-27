Boşanma aşamasındaki kadın sokak ortasında öldürüldü

Güncel

CİNAYET KAMERADA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Muhittin Kıvrık tarafından sokak ortasında öldürülen Senem Kıvrık'ın bıçaklandığı anlar, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Muhittin Kıvrık'ın Senem Kıvrık'ı iterek yere yatırıp, ardından üzerine doğru eğilip, elindeki bıçağı peş peşe sapladıktan sonra uzaklaşması yer alıyor.

İNTERNETTEN ÇAKI VE BIÇAK ARAMASI YAPMIŞ

Muhittin Kıvrık'ın cinayetten önce cep telefonundan internete girip, çakı ve bıçak araması yaptığı öğrenildi. Kıvrık'ın cinayetten sonra 'Eşimin kusurlu olması için ne yapabilirim' başlıklı arama yaptığı da tespit edildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,