Boşanma Aşamasındaki Kadın Tabancayla Öldürüldü - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Kadın Tabancayla Öldürüldü

Boşanma Aşamasındaki Kadın Tabancayla Öldürüldü

Emrah Akpınar, boşanma aşamasındaki eşini vurup kaçtı, Atakum'da yakalandı.

20.04.2025 14:43
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SAMSUN'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar'ı (36) tabancayla vurarak öldüren Emrah Akpınar (38), Atakum ilçesindeki bir evin ahırında yakalandı.

Olay, 15 Nisan'da saat 22.30 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Milli Mücadele Sokak ile Ok Sokak kesişiminde meydana geldi. Emine Akpınar, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Emrah Akpınar'ın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna kurşunlar isabet eden Emine Akpınar kanlar içerisinde yere yığılırken, 6 suç kaydı olan Emrah Akpınar kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 3 çocuk annesi Emine Akpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Emine Akpınar'ın cenazesi, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndaki otopsi işlemlerinin ardından İlkadım ilçesindeki Derecik Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emrah Akpınar'ın, 2016 yılında ağabeyi İdris Akpınar'ı 4 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü, Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve bir süre önce de cezaevinden çıktığı öğrenildi.

YEĞENİ TUTUKLANDI

Cinayete ilişkin çalışma başlatan polis, olay sırasında otomobil ile Emrah Akpınar'ı getirip, götürdüğü değerlendirilen yeğeni Ali Özkan'ı (25) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Özkan verdiği ifadede; dayısı Akpınar'ın kendisini evden alıp olay yerine götürdüğünü, önce Emrah Akpınar'ın daha sonra kendisinin kapıyı çaldığını ama kimsenin açmadığını, boşanma aşamasındaki çiftin sokakta karşılaştığı sırada silah sesi duymadığını, daha sonra Emrah Akpınar'ın Nakliyeciler Sitesi'nde indiğini, aracı da kendisine bıraktığını söylediği öğrenildi. Özkan, 16 Nisan'da tutuklandı.

OTO YIKAMACIYA ADLİ KONTROL

Polis Emrah Akpınar'ı Nakliyeciler Sitesi'nden alıp Atakum ilçesindeki kırsal bir mahalleye bıraktığı değerlendirilen oto yıkamacı arkadaşı E.Y.'yi de 18 Nisan'da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, şüpheliyi gece saatlerinde Atakum ilçesi Cami Mahallesi'ndeki bir evin ahırında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Kadın Tabancayla Öldürüldü - Son Dakika

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