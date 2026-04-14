Boşanma Tehdidi: Kadın Cinayeti Korkusu

ANKARA'da, boşanma aşamasındaki eşi Harun Ş. (39) tarafından evi kurşunlanıp, otomobili yakılan Sümeyra Ş. (31), 6 ay önce boşanma kararı aldığını söyleyerek, "6 aydır gece gündüz sürekli tehdit mesajları, hakaret, iftira. Her attığı mesajda, 'Bugün öleceksin, ölümün benim elimden olacak, ölünü ailenin önüne atacağım' gibi tehditler. Bir 'kadın cinayeti' olarak haberlere çıkmak istemiyorum" dedi.

Harun Ş., dün akşam saatlerinde boşanma aşamasındaki eşi Sümeyra Ş.'nin annesinin Mamak'taki evine gitti. Evin önünde eşini ve kayınvalidesini arayıp tehdit mesajları gönderen Harun Ş., cevap alamayınca evin önünde eşinin park halindeki otomobilini benzin döküp ateşe verdi. Elindeki pompalı tüfekle de kayınvalidesinin evine ateş açan Harun Ş., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'TEK BAŞIMA KAPIMIN ÖNÜNE DAHİ ÇIKAMIYORUM'

Sümeyra Ş., 7 yıllık evliliğini yaklaşık 6 ay önce bitirme kararı aldığını söyleyerek, "Bitirme sebebim de fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet. En son Türk halkının tabiriyle 'haydar' denilen bir sopa ile vücuduma vurmaya başladı. Sonrasında da karın boşluğuma bıçak çekti ki ben zaten o bıçağı karın boşluğumda hissettiğim an hiçbir şekilde can güvenliğimin olmadığını ve onunla devam edersem bir 'kadın cinayeti' olarak haberlere çıkacağım korkusuyla o gün evliliğimi bitirme kararı aldım. Bir sonraki gün mahkemeye gittim. Hukuki sürecimi başlattım. Yaklaşık 6 aydır aile evindeyim. Babam ve annemle birlikte yaşıyoruz. 6 aydır gece gündüz sürekli tehdit mesajları, hakaret, iftira. Bunların hepsini her geçen gün daha da artırarak sürekli taciz etti. Her attığı mesajda, 'Bugün öleceksin, ölümün benim elimden olacak, ölünü ailenin önüne atacağım' gibi sürekli tehditler yazmaya başladı. 16 Nisan Perşembe günü mahkememiz var. Son günlerde uzaklaştırma kararı olmasına rağmen sürekli evin önüne geldi. 'İn aşağıya son kez bir görüşelim' dedikçe ben daha çok tedirgin oldum. Tek başıma kapımın önüne dahi çıkamıyordum" dedi.

'KADES ÜZERİNDEN YARDIM İSTEDİM'

Sümeyra Ş., dün akşam saatlerinde polise gittiğini söyleyerek, "Uzaklaştırma kararımız normalde dün bitiyordu. 14 Nisan itibarıyla yeniden 6 ay daha uzaklaştırma kararı çıktı. Bunun imzası için polis merkezine gittim ve tekrar anne ve babamla eve geldiğimde 10-15 dakika içinde olay başladı zaten. Bu süreçte bana, 'Aşağı iniyor musun? Gel buradayım' diye mesaj atmış. Sonrasında görüntülü arama yaptı. Daha sonra arabaya benzin döktüğünü bir video çekerek bana gönderdi. O anda babam bana 'Sümeyra araba yanıyor' diye bağırdı. Salona koşup geldim. Camdan dışarı baktım ki pompalıyla bizi isabet almaya çalışıyordu. O esnada birkaç el ateş etti. Ateş edince camlar parçalandı. Biz annemle kendimizi korumaya çalıştık, direkt yere yattık zaten. Ben KADES programı üzerinden yardım istedim. Daha sonrasında 112 ihbar hattını arayarak buranın adres bilgisini verdim. Tabii dakikalar içinde polis, itfaiye ve ambulans geldi. Polisler ve itfaiye müdahale ettikten sonra gözaltına alıp götürdüler" diye konuştu.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Sümeyra Ş., eşinin olaydan önce kendisine 'Bu gece son huzurlu uyuduğun gece olacak' şeklinde tehdit mesajları attığını da belirterek, "Bir kadın cinayeti olarak haberlere çıkmak istemiyorum. Bunun için hukuki sürecimi başlattım. 16 Nisan'daki ilk duruşmanın tek seferde sonuçlanmasını istiyorum. Çekişmeli davalar aylar sürüyor, yıllar sürüyor ama can kaybı da oluyor bu süreçte. Özellikle dünkü olay sonrasında en üst düzeyde alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvenmek istiyorum. Hem kadına şiddet hem kadın cinayeti artık son bulsun istiyorum. Hiçbir şekilde para cezası veya işte '3-5 ay yatayım da çıkayım' olmasın. Çıkarsa, bu sefer karşıma geldiğinde direkt can kaybı. O zaman bu şekilde canlı olarak konuşamam. Sevdiklerim benim adıma konuşmaya çalışır. Ben bunu yaşamak istemiyorum" dedi.

Öte yandan Harun Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,