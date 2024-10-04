Bosna Hersek'te Sel: 14 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bosna Hersek'te Sel: 14 Ölü

Bosna Hersek'te şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybetti.

04.10.2024 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Bosna Hersek'te sel felaketi: 14 ölü

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in orta ve güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 14 kişi hayatını kaybetti.

Bosna Hersek'in orta ve güney kesimlerini gece saatlerinde vuran şiddetli sağanak, seli beraberinde getirdi. Çok sayıda yerleşim yeri ve yollar kapandı, evler elektriksiz kaldı. Bosna Hersek Federasyonu Entitesi Başbakanı Nermin Niksic, durumun oldukça ciddi olduğunu ve çok sayıda kişinin evlerinde mahsur kaldığını açıkladı. Niksic, "Maalesef can kayıpları da oldu. Kamuoyunu her konu hakkında bilgilendireceğiz" dedi.

Hersek Neretva Kantonu'na bağlı Jablanica kenti yönetiminden Darko Jukan, Jablanica şehrinde 14 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic, sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Komsic, "Bosna Hersek kurumları, selin etkilerini en kısa sürede gidermek ve halka yardım sağlamak için her türlü önlemi alacaktır" ifadelerini kullandı.

"Jablanica erişilemez durumda"

Selden en fazla etkilenen Jablanica ve Kiseljak şehirlerinde kaybolanları aramak için çalışma başlatan kurtarma ekipleri, gece boyu elektriklerin kesik olduğunu ve cep telefonlarından sinyal alınamadığını belirtti. Jablanica İtfaiyesi, yolların ve demiryollarının kapalı olması nedeniyle şehrin tamamen erişilmez hale geldiğini duyurdu.

Hersek Neretva Kantonu yönetimi, kuzeyde durumun çok kritik olduğunu, şiddetli yağışların nehirleri taşırması ve heyelanların yolları kapatması nedeniyle ulaşımın tamamen kesildiğini, telekomünikasyon altyapısının ise kısmen hizmet dışı kaldığını ifade etti. Halka Konjic ve Jablanica'ya doğru yola çıkmamaları konusunda çağrıda bulunuldu.

Ordu çalışmalara destek veriyor

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, sabah saatlerinde Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine selden etkilenen bölgelerde sivillerin kurtarılması için başlatılan çalışmalara katılma talimatı verdi.

Hırvatistan'da şiddetli yağış

Şiddetli yağmur ve fırtına, Bosna Hersek'in komşusu Hırvatistan'da da etkili oldu. Bazı kasaba ve köylerde sel meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersek'te Sel: 14 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:10 Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “Guterres“ tepkisi: Sen kim oluyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun?
16:25 Özgür Özel’le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
01:03 İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut’ta birçok noktaya saldırdı İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı
23:53 Korkunç görüntüler geliyor İsrail savaş uçakları Batı Şeria’yı vurdu Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları Batı Şeria'yı vurdu
23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
23:43 Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
23:02 Tekirdağ’da facianın eşiğinden dönüldü Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
22:44 Okan Buruk’tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar Okan Buruk'tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar
22:17 Galatasaray’da büyük bir sorun patlak verdi Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 17:42:56. #1.13#
SON DAKİKA: Bosna Hersek'te Sel: 14 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement