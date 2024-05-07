Bosna Hersek'te Türkiye'nin desteğiyle yeniden yapılan Arnaudiye Camisi törenle ibadete açıldı - Son Dakika
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Bosna Hersek'te Türkiye'nin desteğiyle yeniden yapılan Arnaudiye Camisi törenle ibadete açıldı

Bosna Hersek\'te Türkiye\'nin desteğiyle yeniden yapılan Arnaudiye Camisi törenle ibadete açıldı

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında aslına uygun yeniden yapılan Arnaudiye Camisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle ibadete açıldı. Cami, Balkanlar'daki camilerin tarih boyunca Müslümanlara kimlik ve istikamet verdiği önemli bir merkez olarak hizmet verecek.

07.05.2024 17:16
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BANJA Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında aslına uygun yeniden yapılan Arnaudiye Camisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle ibadete açıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, törende yaptığı konuşmada, İslam'ın inanç ile ahlakının hayata ve topluma açılan kapısının camiler olduğunu, buraların ilim merkezi konumunda bulunduğunu söyledi.

Balkanlar'daki camilerin asırlar boyunca, geçmişten bugüne bölgede yaşayan Müslümanlara kimlik, etkin bir şuur ve istikamet verdiğini dile getiren Erbaş, şöyle konuştu:

"Bosna Hersek'te yaşayan kardeşlerimizin, geçmişte inançları ve değerleri uğruna çok ağır bedeller ödediğini yakinen biliyoruz. O süreçte nice mabetlerin yerle bir edildiği görüntüler halen hafızalarımızdadır. Arnaudiye Camisi de bunlardan biridir. 7 Mayıs 1993'te temellerine kadar yıkılan bu camiyi, yıkıldığı günün yıl dönümünde, Bosna Hersek Camiler Günü'nde tekrar ayağa kaldırmak büyük bir hamd vesilesidir."

Camiyle birlikte kardeşliğin, dostluğun, beraber yaşama kültürünün de inşa edilmesi gerektiğini belirten Erbaş, ibadethanenin, İslam'ın barış ve rahmet ilkelerinin, Müslümanların bütün insanlığı kuşatan güzel ahlakının en güzel temsilcisi olacağına inandığını ifade etti.

Balkanlar'a hizmet eden tüm ecdadın ruhlarına rahmet dileyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Arnaudiye Camisi'nin yeniden hayat bulmasında katkıları olan Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı kardeşim Husein Kavazovic'e ve riyaset yetkililerine teşekkür ediyorum. Ülkelerimiz ve kurumlarımız arasında geçmişten bugüne var olan dostane, samimi ve kardeşçe ilişkilerin bundan sonraki süreçte de artarak devam etmesini Allah'tan niyaz ediyorum."

"Camiyi yeniden açarak, bu şehre yönelik adaletsizliğin en azından bir kısmını düzeltiyoruz"

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ise Banja Luka'da hangi etnik gruptan ya da inanıştan olursa olsun insanların birbirlerini koruması, kendilerininki kadar başkalarının ibadet yerlerine de sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

Arnaudiye Camisi'nin yeniden inşa edilmesiyle Banja Luka'nın eski günlerine döneceğini ve iyi ilişkileri güçlendireceğini belirten Kavazovic, şöyle konuştu:

"Yüzyıllardır iyi insanlar için bir sığınak olan bu camiyi bugün yeniden açarak, bu şehre, tarihine ve sakinlerine yönelik adaletsizliğin en azından bir kısmını düzeltiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum, onların yardımları olmadan bu camiyi yeniden inşa edemezdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel selam gönderiyorum, Allah onu korusun. Aramızda olmayan ve camilerin yapımında öldürülenleri de rahmetle anıyorum."

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ise savaş döneminde yıkılan camiyi tekrar ayağa kaldırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aksu, yıkılan caminin bulabildikleri taş ve malzemelerini, yeniden yapılan ibadethanede değerlendirdiklerini kaydetti.

Açılış töreninin ardından camide Kur'an-ı Kerim ve ezan okundu. Kavazovic, Bakan Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hediye takdim etti.

Arnaudiye Camisi

Bosna Hersek'in Banja Luka şehrindeki Arnaudiye Camisi, savaşta ortadan kaldırılan 16 camiden birisi. Arnaudiye Camisi, şehirdeki Ferhadiye Camisi ile 7 Mayıs 1993'te Sırplar tarafından dinamit yerleştirilerek yıkılmıştı.

Caminin yeniden inşası için 2017'de temel atma töreni yapıldı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları tamamlandı.

Bosna Hersek İslam Birliği, Arnaudiye ve Ferhadiye camilerinin yıkıldığı 7 Mayıs'ı "Camiler Günü" ilan ederek, 1998 yılından bu yana ülkedeki tüm camilerde etkinlikler düzenliyor.???

Kaynak: AA

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