Brakial pleksus yarasına rağmen Yağız Eren Dünya Kupası'nda milli formayı giyecek - Son Dakika
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Brakial pleksus yarasına rağmen Yağız Eren Dünya Kupası'nda milli formayı giyecek

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Brakial pleksus yarasına rağmen Yağız Eren Dünya Kupası\'nda milli formayı giyecek
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Doğumunda brakial pleksus yaralanması nedeniyle sağ kolu felç olan Yağız Eren Karamahmutoğlu, ampute futbolda milli takıma yükseldi. 19 yaşında milli formayı giyen en genç isim olan Karamahmutoğlu, 13-22 Kasım'da Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda forma giyecek.

İSTANBUL'da doğumu sırasında brakial pleksus yaralanması nedeniyle sağ kolu felç olan Yağız Eren Karamahmutoğlu (20), ampute futbolla hayata tutundu. Meksika'nın San Juan de los Lagos şehrinde 13-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası'nda A Milli Takım forması giyecek olmanın heyecanını yaşayan Karamahmutoğlu, "Dünya Kupası'nda forma giymek her çocuğun hayalidir. İnşallah bunu gerçekleştireceğim ve Dünya Kupası'nı ülkemizin her zaman ait olduğu yerde, birincilikle bitireceğiz" dedi.

İstanbul'da 2006 yılında dünyaya gelen Yağız Eren Karamahmutoğlu'nun sağ kolu doğum sırasında sinir ağının zedelenmesi sonucu brakial pleksus yaralanması sonucu felç oldu. Hayata küsmeyen Karamahmutoğlu, ailesinin ve arkadaşlarının desteğiyle gönül verdiği ampute futbolda milli takıma yükselme başarısı gösterdi. 19 yaşında ampute milli takım formasını giyen en genç isim olan Yağız Eren, Meksika'nın San Juan de los Lagos şehrinde 13-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı formayı giyecek olmanın heyecanını yaşıyor. Teknik direktör İsmail Temiz yönetiminde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 metre rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde güç depolayan file bekçisi Karamahmutoğlu, çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu milli takım formasıyla Dünya Kupası'nı kazanarak ülkesini gururlandırmayı hedefliyor.

'DOĞDUĞUMDAN BERİ BÖYLEYİM'

19 yaşında milli formayı giydiğine vurgu yapan Yağız Eren Karamahmutoğlu, "Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü'nde oynuyorum. Yaklaşık üç senedir A Milli Takım kamplarına çağrılıyorum. Bundan önceki Uluslar Ligi'nde de forma giymiştim. İlk kez 19 yaşında milli olmuştum. Şimdi İsmail hocam önderliğinde tekrardan Dünya Kupası'na hazırlanıyoruz. Doğum esnasında ebenin kolumu çekmesiyle beraber bağlarım zedelenmiş ve bu da brakial pleksus rahatsızlığını getirmiş. Doğum esnasında olduğu için doğduğumdan beri böyleyim" dedi.

'DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYMEK HER ÇOCUĞUN HAYALİDİR'

Akran zorbalığı yaşamadığını vurgulayan Karamahmutoğlu, "Hiçbir zaman kötü tepki görmedim. Ailem de bana hiçbir zaman engelli gözüyle bakmadı. Bu durum beni çok güçlü kıldı. Hiç akran zorbalığı yaşamadım. Ben daha öncesinde U13'te, resmi olarak Başakşehir altyapısında oynuyordum. Orada Sedat hocam vardı. Sedat hocam sayesinde ampute futbola yöneldim. Dünya Kupası'nda forma giymek her çocuğun çocukluğundan beri kurduğu hayalidir. İnşallah bunu gerçekleştireceğim ve Dünya Kupası'nı ülkemizin her zaman ait olduğu yerde, birinci sırada bitireceğiz. Hayata küsmüş ampute bireylere tavsiyem ise bizlere ulaşmaları ve aramıza katılmaları olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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