Brezilya, Arjantin Büyükelçisini Geri Çağırdı - Son Dakika
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Brezilya, Arjantin Büyükelçisini Geri Çağırdı

Brezilya, Arjantin Büyükelçisini Geri Çağırdı
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Brezilya Dışişleri Bakanlığı, Arjantin Büyükelçisi'ni istişareler için geri çağırdı.

BRASİLİA, 27 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Arjantin Büyükelçisi Julio Bitelli'yi iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda istişarelerde bulunmak üzere ülkeye geri çağırdı.

Karar pazar günü sabah saatlerinde Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Dışişleri Bakanı Mauro Vieira arasındaki görüşmenin ardından alındı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, cumartesi günü Sao Paulo'da düzenlenen Brezilya Liberal Partisi'nin ulusal kurultayına katılmıştı. Kurultayda Brezilya Liberal Partisi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro'yu devlet başkanlığına resmen aday gösterdi.

Kurultayda yaptığı konuşmada Lula hükümetini eleştiren Milei, Yüksek Federal Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'in, kendisinin eski devlet başkanını cezaevinde ziyaret etmesini engelleyen kararına da sert tepki gösterdi.

Yüksek Federal Mahkeme Başkanı Luiz Edson Fachin ise Milei'nin Moraes'e yönelik "kaba hakaretler" diye nitelendirdiği açıklamalarına karşı çıkarak, bu ifadelerin, iki ülke arasındaki diplomatik normları ihlal ettiğini belirtti.

Brezilya yargısının tamamen bağımsız olduğunu vurgulayan Fachin, Yargıç Moraes'in, ülkenin anayasası ve yasaları çerçevesinde yargı görevini yerine getirdiğini kaydetti.

Medyada çıkan haberlere göre Milei, Brezilya ziyareti sırasında Lula ile bir görüşme talep etmezken, Lula da Milei'nin ziyaretiyle ilgili planlama yapmadı.

2022 devlet başkanlığı seçimlerinde yaşadığı yenilgi üzerine darbe girişiminde bulunma iddiasıyla yargılanan Bolsonaro, Eylül 2025'te de Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi tarafından darbe girişiminden suçlu bulunarak 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Brezilya, Arjantin Büyükelçisini Geri Çağırdı - Son Dakika

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