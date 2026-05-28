BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Brezilya Dışişleri Bakanı Çin'i Ziyaret Edecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?