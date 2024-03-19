Brezilya Dışişleri Bakanı, İsrail'i uluslararası kararları ihlal etmeyi durdurmaya çağırdı

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılar dahil, uluslararası kararları ihlal etmeyi durdurmasını istedi.
Vieira, resmi ziyaret kapsamında geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Başbakan Necib Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Mikati ile görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada Vieira, İsrail'e Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılar da dahil olmak üzere, uluslararası kararları ihlallerine son vermesi çağrısında bulundu.
Daha sonra Buhabib ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Vieira, Lübnan ve İsrail arasındaki sınır güvenliğini sağlayan Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasına, Brezilya olarak destek verdiklerini vurguladı.
Lübnanlı mevkidaşı Buhabib ile Gazze'deki gelişmeleri de ele aldıklarını belirten Vieira, "Lübnan Dışişleri Bakanı'na iki devletli çözümü desteklediğimizi bildirdim." dedi.
Buhahib ise Brezilya Dışişleri Bakanı'na daha önce de dile getirdikleri "Lübnan'ın savaş istemediğini" yinelediğini ve savaş istemedikleri konusunda güvence verdiklerini söyledi.
Brezilya, Lübnan ve İsrail arasındaki sınırın denetiminden sorumlu olan Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde Lübnan'da 2006'dan beri asker bulunduruyor.
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