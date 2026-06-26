Brezilya, Venezuela'ya Kurtarma Ekibi Gönderiyor - Son Dakika
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Brezilya, Venezuela'ya Kurtarma Ekibi Gönderiyor

Brezilya, Venezuela\'ya Kurtarma Ekibi Gönderiyor
26.06.2026 10:14
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Lula, depremler sonrası Venezuela'ya arama kurtarma ekibi ve hastane ekipmanları gönderecek.

BRASİLİA, 26 Haziran (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuela'ya arama kurtarma ekibi göndereceklerini söyledi.

Lula perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Çarşamba günü meydana gelen depremlerin ardından hükümetimizin Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etmek ve kendilerine en iyi nasıl destek verebileceğimizi belirlemek üzere Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim" dedi.

Venezuela'ya 36 itfaiyeci, Ulusal Sivil Savunma Teşkilatı'ndan 4 teknisyen ve Ulusal Telekomünikasyon Ajansı'ndan 4 uzmandan oluşan bir ekip göndereceklerini belirten Lula, ekibin, Brezilya Hava Kuvvetleri'ne ait KC-390 tipi bir uçakla cuma günü Guarulhos Uluslararası Havalimanı'ndan yola çıkacağını söyledi.

Enkazda mahsur kalanlara yönelik arama kurtarma operasyonlarında kullanılmak üzere 9 ton ağırlığında ekipman da aynı uçakla Venezuela'ya gönderilecek.

Cumartesi günü yola çıkacak başka bir uçakla ise ülkeye sahra hastanesi kurmak için ekipman, 100 güneş enerjili su arıtma cihazı, ilaç ve ameliyatlar için tıbbi malzeme gönderileceğini ifade eden Lula, "Venezuelalı kardeşlerimize gerekli tüm desteği sağlamak için yardım çalışmalarının durumunu izlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Brezilya, Venezuela'ya Kurtarma Ekibi Gönderiyor - Son Dakika

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