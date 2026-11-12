Brooklyn'de kısmen çöken binada can kaybı 5'e, yaralı sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika
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Brooklyn'de kısmen çöken binada can kaybı 5'e, yaralı sayısı 19'a yükseldi

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Brooklyn\'de kısmen çöken binada can kaybı 5\'e, yaralı sayısı 19\'a yükseldi
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Brooklyn\'de kısmen çöken binada can kaybı 5\'e, yaralı sayısı 19\'a yükseldi
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New York'un Brooklyn bölgesinde kısmen çöken binanın enkazında 5 kişi hayatını kaybederken 19 kişi yaralandı. FDNY, 250'yi aşkın itfaiye ve acil durum çalışanıyla yürütülen kurtarma çalışmalarının uzun sürebileceğini ve olayın soruşturulduğunu açıkladı.

NEW New York'un Brooklyn bölgesinde çöken binanın enkazı altında kalan 5 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilileri, Brooklyn'de bir binanın kısmen çöktüğü ihbarı üzerine olay yerine intikal ettikleri, enkaz altında kalanlar olduğu bilgisini paylaştı.

FDNY yetkilileri, çöken binanın Brooklyn'in kent merkezindeki Newkirk ile Flatbush caddeleri arasındaki bir blokta bulunduğunu belirtti.

ABD basını FDNY yetkililerine dayandırdığı haberlerinde ölü sayısının 5'e, yaralı sayısının ise 19'a yükseldiğini aktardı.

Yetkililer, 250'yi aşkın itfaiye ve acil durum çalışanının görevlendirildiği kurtarma çalışmalarının uzun sürebileceğini ve olayın soruşturulduğunu ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay yerinde bir binanın kısmen çöktüğü ve büyük bir enkaz oluşturduğu görüldü.

Birçok itfaiyecinin enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı, bir vincin ise enkazı kaldırmaya çalıştığı anlar video kaydında yer aldı.

Kaynak: AA
New YorkBrooklynİtfaiyeGüncelDünyaSon Dakika

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