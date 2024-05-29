Brüksel'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını protesto gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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Brüksel'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını protesto gösterisi düzenlendi

Brüksel\'de İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne saldırılarını protesto gösterisi düzenlendi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenledi. Filistin destekçisi göstericiler, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak İsrail'in saldırılarını kınadı. Göstericiler, Brüksel sokaklarında sloganlar atarak Filistin halkıyla dayanışma gösterisinde bulundu. İsrail Büyükelçiliği önündeki eyleme dün polis müdahale etmişti ve 2 kişi yaralanmıştı.

29.05.2024 23:41
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Brüksel sokaklarında bir araya gelen yüzlerce kişi, Filistin'e destek mesajı verdi.

Filistin destekçisi göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Kefiye takan göstericiler, sloganlar atarak Filistin halkı ile dayanışma için yürüdü.

Brüksel'de sokak duvarlarına da "Özgür Filistin" yazıldı.

İsrail Büyükelçiliği önündeki eyleme dün polis müdahale etmişti???????

Dün İsrail Büyükelçiliği önünde Refah'taki saldırıları protesto eden eylemciler, polis tarafından göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla uzaklaştırılmıştı.

Göstericiler "Yeter", "Gazze soykırımını durdurun" ve "Refah'ı kurtarın" sloganları atarak Belçika ve Avrupa Birliği'nden İsrail'e siyasi ve ekonomik ambargo uygulanmasını talep etmişti.

Daha önce İsrail bayrağını asan Uccle Belediyesinin Başkanı Boris Dillies, Filistin yanlısı gösterinin izinsiz yapılmasını gerekçe göstererek kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesini istemişti.

Polisin müdahalesi sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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