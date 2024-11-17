Brüksel'de İstanbul Photo Awards Sergisi - Son Dakika
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Brüksel'de İstanbul Photo Awards Sergisi

İstanbul Photo Awards sergisi, Brüksel'de duygusal anlar yaşattı, önemli konuları gözler önüne serdi.

17.11.2024 11:50
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Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un 10. yılı kapsamında Brüksel'de gerçekleştirilen sergiyi ziyaret edenler, duygu dolu anlar yaşadı.

AA'nın 10 yıldır düzenlediği İstanbul Photo Awards yarışmasında ödül alan eserler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de sergilendi.

Serginin resmi davetine katılan ziyaretçiler, fotoğrafların aktardığı anlardan derinden etkilendi.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Brüksel merkezli politika analisti Johann Weick, İstanbul Photo Awards'un Brüksel sergisinin çok önemli ve etkili olduğunu söyledi.

Weick, özellikle diplomatların, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ve gazetecilerin, yapılan çalışmaları görmesi gerektiğini belirtti.

Sergide, Türkiye'de 6 Şubat 2023'teki depremleri, Ukrayna'daki savaşı ve İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucu yaşananları anlatan fotoğrafların yer aldığını anımsatan Weick, "Özellikle Gazze'de çekilen ve ödül kazanan fotoğraf oldukça etkileyici." diye konuştu.

AA'nın özellikle bölgedeki habercilikte "mükemmel bir iş ortaya koyduğunu" vurgulayan Weick, "Gazze'den, Lübnan'ın güneyinden, Batı Şeria'dan haber yapmayı asla bırakmamalıyız." dedi.

Weick, Gazze'de neler yaşandığının fotoğraflanmasının çok önemli olduğunu ve tek taraflı habercilik yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, Filistinlilerin seslerini duyurabilmelerine imkan sağlanmasının önemine işaret etti.

Gerçekler gözler önüne seriliyor

Sergiyi ziyaret eden ressam Yves Gobart da İstanbul Photo Awards'da ödül alan fotoğrafları ilk defa incelediğini belirterek, "Başta birincilik ödülü alan olmak üzere fotoğrafların konularının ve içeriğinin kalitesinden çok etkilendiğimi söylemem gerekiyor." dedi.

Kendisinin de bir sanatçı olduğunu anımsatan Gobart, "Seçilen fotoğraflar, anları ve duyguları çok iyi yakalamış." değerlendirmesinde bulundu.

Gobart, ödül alan Mohammed Salem'in "Yeğeninin Ölü Bedenine Sarılan Filistinli Kadın" başlıklı eserinin çok acı verici bir konuyla ilgili olduğunu vurgulayarak, bu görselin gerçekliği gözler önüne serdiğini ve tüm hisleri aktardığını söyledi.

Brüksel merkezli Diplomatic World dergisinde çalışan Shohina Behzoda ise "Sergide çok etkili fotoğraflar bulunuyor. Dünyada yaşanan olaylar hakkında farkındalık sağlamak için bu tür etkinlikleri düzenlemek çok önemli." diye konuştu.

Behzoda, sergide yer alanların sadece fotoğraf olmadığını, insanların hayat hikayelerini ve duygularını ortaya koyan eserler olduğunu ve çok duygulandığını anlattı.

İstanbul Photo Awards 2024 sergisi

Haber, spor, çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmaya, bu yıl 20 binden fazla fotoğraf başvurusu oldu. Yarışmada toplam 10 kategoride, 32 fotoğrafçı ödül kazandı.

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Sony ödül sponsoru, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru, Türk Hava Yolları (THY) ise hava yolu sponsoru olarak destek veriyor.

Ödül alan fotoğraflara dair bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brüksel'de İstanbul Photo Awards Sergisi - Son Dakika

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