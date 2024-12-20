BtcTurk Hisse, Kadınların Geleceği İçin Eğitime Destek Veriyor

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BTCTURK Hisse, yüzde 30 Kulübü Türkiye'nin aracılığıyla, Türkiye Geliştirme Vakfı liderliğinde yürütülen yazılım öğrenmeye hevesli ancak imkanları kısıtlı çocuklara ve yetişkin kadınlara eğitim fırsatları sunarak, geleceğin kadın liderlerinin yetişmesine katkı sağlayan projeye destek verdiğini duyurdu.

Toplumsal gelişim için kadınların finans ve teknoloji sektörlerinde yetkinliklerini artırmayı hedefleyen proje, bireysel kariyer gelişiminin yanı sıra toplumsal kalkınmaya da büyük katkı sağlamakta. BtcTurk Hisse, projeye destek vererek, kadınların teknoloji dünyasında güçlü bir yer edinmelerini sağlayacak adımlara katkı sağlamayı amaçlıyor.

Proje kapsamında, teknoloji ve finans alanında kadın liderlerin sayısının artırılması amaçlanıyor. Aynı zamanda kız çocuklarının geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak somut eğitim fırsatları oluşturulması hedefleniyor.

BtcTurk Hisse CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bitirici,"Bu kapsamda, düzenlenen ödül töreninde projeye sunduğumuz destekle ödüle layık görülmek, bizim için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı oldu. Bu ödül, yarının kadın liderlerini inşa etme yolunda attığımız adımların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha göstermektedir. BtcTurk | Hisse olarak geleceğin inşasında kadınların rolünü güçlendirecek her projeye destek vermeye devam edecek ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında sürdürülebilir çözümler için katkı sağlamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.