BTP Ankara İl Başkan Yardımcısı İlik, Kahramankazan'daki kaza sonrası kurtarılamadı - Son Dakika
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BTP Ankara İl Başkan Yardımcısı İlik, Kahramankazan'daki kaza sonrası kurtarılamadı

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BTP Ankara İl Başkan Yardımcısı İlik, Kahramankazan\'daki kaza sonrası kurtarılamadı
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BTP Ankara İl Başkan Yardımcısı İlik, Kahramankazan\'daki kaza sonrası kurtarılamadı
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BTP Ankara İl Başkan Yardımcısı Aydın İlik, Kahramankazan'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İlik, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın da katıldığı cenaze töreniyle Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(ANKARA) - BTP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Erdoğan'ın babası, Ankara İl Başkan Yardımcısı Aydın İlik, Kahramankazan'da geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İlik, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın da katıldığı törenle Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BTP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Erdoğan'ın babası, Ankara Teşkilatlanmadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Aydın İlik, önceki gün Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan İlik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın İlik için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına BTP lideri Baş da katıldı. İlik, cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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