Bu Hafta 6 Yeni Film Vizyona Giriyor - Son Dakika
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Bu Hafta 6 Yeni Film Vizyona Giriyor

03.07.2026 09:43
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Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 6 film izleyiciyle buluşacak.

(ANKARA) - Sinemalarda bu hafta farklı türlerde 6 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında, "Virginia Woolf'tan Gece Gündüz" ile "Minyonlar ve Canavarlar" yer alıyor. Ayrıca "Örümcek Adam: Eve DönüşYok" filmi yeniden gösterilecek.

İşte o filmler:

Virginia Woolf'tan Gece Gündüz

Virginia Woolf'un eserinden uyarlanan film, aşk, özgürlük ve kendini gerçekleştirme arzusu arasında sıkışan genç bir kadının hikayesini anlatıyor.

Tür: Komedi, Romantik, Tarihi

Yönetmen: Tina Gharavi

Oyuncular: Haley Bennett, Elyas M'Barek, Timothy Spall

Minyonlar ve Canavarlar

Film, Minyonların Hollywood'u nasıl ele geçirdiklerini, birer film yıldızına nasıl dönüştüklerini anlatıyor.

Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

Yönetmen: Pierre Coffin, Patrick Delage

Oyuncular: Pierre Coffin, Christoph Waltz, Trey Parker

Otopsi

Adli tıp bilimi eğitimi alan Rebecca Owens, River Fields Morgu'nda gece vardiyasında çalışmaya başlar. Rutin görünen bu iş zamanla yerini açıklanamaz olaylara bırakır. Gece ilerledikçe morgun sessizliği ürpertici bir hal alır ve Rebecca, mantıkla açıklayamadığı karanlık güçlerin varlığıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Tür: Korku

Yönetmen: Jeremiah Kipp

Oyuncular: Willa Holland, Paul Sparks, Keena Ferguson Frasier

Dalga

Öğrenci Julia, üniversite kampüsündeki feminist harekette aktif hale gelir ve birçok öğrenci arkadaşının maruz kaldığı yaygın taciz ve kötü muameleye dikkatini çeker. Julia, hikayesini paylaşma cesaretini sonunda bulduğunda, beklenmedik bir şekilde hareketin merkezi figürü haline gelir.

Tür: Drama, Müzikal

Yönetmen: Sebastián Lelio

Oyuncular: Daniela López, Lola Bravo, Avril Aurora

Ölünün Laneti

Lanetli olduğuna inanılan bir cenaze, morgda sahipsiz kaldığı için defnedilemez. Cenaze sonunda yakınları tarafından teslim alınır ancak cenazenin teslim alınmasıyla sıra dışı olaylar silsilesi yaşanmaya başlar.

Tür: Korku

Yönetmen: Aziz Özuysal

Oyuncular: Gürcan Koç, Mustafa Atalı, Aden Lina Tavaslı

Uyurgezer

Sarah, trajik trafik kazasından sonra derin bir yasın içine sürüklenir. Sarah'ın yaşadığı travma kısa süre sonra şiddetli uyurgezerlik nöbetlerine dönüşür. Sarah, kaybettiği kızıyla ve komadaki eşiyle ilgili ürkütücü görüntüler gördükçe, yaşadıklarının yalnızca travmanın bir yansıması mı yoksa daha karanlık bir gerçeğin işareti mi olduğunu ayırt edemez. Akıl sağlığını koruyabilmek ve kazanın ardındaki sırları ortaya çıkarmak isteyen Sarah, geçmişte saklı kalan gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Brandon Auman

Oyuncular: Hayden Panettiere, Justin Chatwin, Beverly D'Angelo

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Güncel, Sinema, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu Hafta 6 Yeni Film Vizyona Giriyor - Son Dakika

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