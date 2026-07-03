Bu Hafta 6 Yeni Film Vizyona Giriyor

(ANKARA) - Sinemalarda bu hafta farklı türlerde 6 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında, "Virginia Woolf'tan Gece Gündüz" ile "Minyonlar ve Canavarlar" yer alıyor. Ayrıca "Örümcek Adam: Eve DönüşYok" filmi yeniden gösterilecek.
İşte o filmler:
Virginia Woolf'un eserinden uyarlanan film, aşk, özgürlük ve kendini gerçekleştirme arzusu arasında sıkışan genç bir kadının hikayesini anlatıyor.
Tür: Komedi, Romantik, Tarihi
Yönetmen: Tina Gharavi
Oyuncular: Haley Bennett, Elyas M'Barek, Timothy Spall
Film, Minyonların Hollywood'u nasıl ele geçirdiklerini, birer film yıldızına nasıl dönüştüklerini anlatıyor.
Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera
Yönetmen: Pierre Coffin, Patrick Delage
Oyuncular: Pierre Coffin, Christoph Waltz, Trey Parker
Adli tıp bilimi eğitimi alan Rebecca Owens, River Fields Morgu'nda gece vardiyasında çalışmaya başlar. Rutin görünen bu iş zamanla yerini açıklanamaz olaylara bırakır. Gece ilerledikçe morgun sessizliği ürpertici bir hal alır ve Rebecca, mantıkla açıklayamadığı karanlık güçlerin varlığıyla yüzleşmek zorunda kalır.
Tür: Korku
Yönetmen: Jeremiah Kipp
Oyuncular: Willa Holland, Paul Sparks, Keena Ferguson Frasier
Öğrenci Julia, üniversite kampüsündeki feminist harekette aktif hale gelir ve birçok öğrenci arkadaşının maruz kaldığı yaygın taciz ve kötü muameleye dikkatini çeker. Julia, hikayesini paylaşma cesaretini sonunda bulduğunda, beklenmedik bir şekilde hareketin merkezi figürü haline gelir.
Tür: Drama, Müzikal
Yönetmen: Sebastián Lelio
Oyuncular: Daniela López, Lola Bravo, Avril Aurora
Lanetli olduğuna inanılan bir cenaze, morgda sahipsiz kaldığı için defnedilemez. Cenaze sonunda yakınları tarafından teslim alınır ancak cenazenin teslim alınmasıyla sıra dışı olaylar silsilesi yaşanmaya başlar.
Tür: Korku
Yönetmen: Aziz Özuysal
Oyuncular: Gürcan Koç, Mustafa Atalı, Aden Lina Tavaslı
Sarah, trajik trafik kazasından sonra derin bir yasın içine sürüklenir. Sarah'ın yaşadığı travma kısa süre sonra şiddetli uyurgezerlik nöbetlerine dönüşür. Sarah, kaybettiği kızıyla ve komadaki eşiyle ilgili ürkütücü görüntüler gördükçe, yaşadıklarının yalnızca travmanın bir yansıması mı yoksa daha karanlık bir gerçeğin işareti mi olduğunu ayırt edemez. Akıl sağlığını koruyabilmek ve kazanın ardındaki sırları ortaya çıkarmak isteyen Sarah, geçmişte saklı kalan gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.
Tür: Gerilim
Yönetmen: Brandon Auman
Oyuncular: Hayden Panettiere, Justin Chatwin, Beverly D'Angelo
Son Dakika › Güncel › Bu Hafta 6 Yeni Film Vizyona Giriyor - Son Dakika
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