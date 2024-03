Bu Hafta Dünya Genelinde Gerçekleşecek Etkinlikler

Güncel

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta, geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerin yanı sıra konser, sergi, tiyatro ve performanslar gerçekleştirilecek.

ABD'li müzisyen Bruce Springsteen, dünya turnesinin ilk konserlerini Kaliforniya'da verecek. Springsteen 4 ve 7 Nisan'da Inglewood kentinde sahne alacak.

Madonna yarın Atlanta, 4-6 ve 7 Nisan'da Florida'da hayranlarıyla buluşacak.

İngiliz müzisyen James Blunt, İngiltere turnesi kapsamında 2 Nisan'da Brighton, 4 Nisan'da Newcastle, 5 Nisan'da Glasgow, 6 Nisan'da ise Nottingham'da konser verecek.

Dünya turnesine devam eden İngiliz rock grubu Judas Priest, yarın Viyana, 3 Nisan'da Basel, 5 Nisan'da Lyon, 6 Nisan'da Milano'da sahne alacak.

ABD'li rapçi Usher, yarın Londra'da konser verecek.

Adanalı Veriko Tchumburidze İtalya'da sahnede olacak

Bu haftaki klasik müzik etkinliklerinde ise Paris'teki Sainte Şapeli'nde Opera Festivali kapsamında yarın gerçekleşecek konser göze çarpıyor. İlki 28 Mart'ta başlayan festival konserleri, 1 Mayıs'a kadar devam edecek. Ünlü opera müzisyenleri ve piyanistlerin katılacağı festivalde tarihi ve modern operadan örnekler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İspanya'nın tanınan piyanistlerinden Ignasi Cambra, Barselona'daki tarihi konser salonu Palau de la Musica Catalana'da 4 Nisan'da sahne alacak.

İtalya'nın Milano kentindeki Dal Verme Tiyatrosu'nda Riccardo Bisatti'nin yönetimindeki senfoni orkestrası 4 ve 6 Nisan'da konser verecek. Orkestraya konserlerde Adanalı Veriko Tchumburidze de eşlik edecek.

Amsterdam'daki Concertgebouw Konser Salonu'nda 4 Nisan'da Attacca Quartet, Beethoven'ın sevilen eserlerinin yanı sıra kendi şarkılarını seslendirecek.

Fuarlar ve sergiler

Belçika'da 4-7 Nisan'da "Brüksel Kitap Fuarı" yapılacak. Çok sayıda uluslararası yayınevi ve yazarın katılacağı fuar, Brüksel merkezindeki Tou & Taxis alanında yapılacak.

New York'ta düzenlenecek "Antika Kitap Fuarı". 4 Nisan'da başlayacak. Fuarda eski kitapların yanı sıra bir çok kült kitabın ilk baskısı, okurlarla buluşacak.

Yine New York'ta 4-7 Nisan'da sanat fuarı "Artexpo" dikkati çekiyor. Dünyanın en kalabalık güzel sanatlar fuarı olarak bilinen etkinlikte farklı sanat türlerinden örnekler sergilenecek.

Antika fuarı "Almoneda", İspanya'nın başkenti Madrid'de 6 Nisan'da sanatseverlere kapılarını açacak.

Film Festivalleri

ABD'nin Florida eyaletinde 5 Nisan'da "Sarasota Florida Film Festivali" başlayacak. Yaklaşık 200 film gösterimi ve 100'ün üzerinde sinemacının katılımıyla gerçekleşecek festival, kendi hikayesini anlatmak isteyen yönetmen adaylarına da imkan tanıyacak.

Los Angeles'ta 4-7 Nisan'da "The Overlook" festivali yapılacak. Korku filminin en yeni ve başarılı örneklerinin gösterileceği festival, ABD'de türünün en geniş festivallerinden biri olarak öne çıkıyor.

İngiltere'de 5-7 Nisan'da "Brighton Uluslararası Animasyon Festivali" gerçekleştirilecek. Festivalde animasyon filmleri, meraklılarıyla buluşacak.

Vietnam'da ise 6 Nisan'da "Ho Chi Minh Şehri Uluslararası Film Festivali" başlayacak. 13 Nisan'a kadar sürecek festivalde Güneydoğu Asya sinemasından filmlerin yanı sıra kısa filmler de gösterilecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

Tyler Russell'ın yönettiği ve başrollerinde Sarah Fisher, Jake Allyn ile Lynn Collins'in oynadığı "Someone Like You" filmiyle müzisyen Charles Fox'un hayatını anlatan Danny Gold imzalı "Killing Me Softly with His Songs" belgeseli, 2 Nisan'da ABD sinemalarında olacak.

Dev Patel'in yönettiği "Monkey Man", Arkasha Stevenson imzalı korku filmi "The First Omen" ve Luc Besson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Dogman" filmleri ise 5 Nisan'da vizyona girecek.