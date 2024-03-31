Bu Hafta Dünya Genelinde Gerçekleşecek Etkinlikler

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta, geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerin yanı sıra konser, sergi, tiyatro ve performanslar gerçekleştirilecek.
ABD'li müzisyen Bruce Springsteen, dünya turnesinin ilk konserlerini Kaliforniya'da verecek. Springsteen 4 ve 7 Nisan'da Inglewood kentinde sahne alacak.
Madonna yarın Atlanta, 4-6 ve 7 Nisan'da Florida'da hayranlarıyla buluşacak.
İngiliz müzisyen James Blunt, İngiltere turnesi kapsamında 2 Nisan'da Brighton, 4 Nisan'da Newcastle, 5 Nisan'da Glasgow, 6 Nisan'da ise Nottingham'da konser verecek.
Dünya turnesine devam eden İngiliz rock grubu Judas Priest, yarın Viyana, 3 Nisan'da Basel, 5 Nisan'da Lyon, 6 Nisan'da Milano'da sahne alacak.
ABD'li rapçi Usher, yarın Londra'da konser verecek.
Adanalı Veriko Tchumburidze İtalya'da sahnede olacak
Bu haftaki klasik müzik etkinliklerinde ise Paris'teki Sainte Şapeli'nde Opera Festivali kapsamında yarın gerçekleşecek konser göze çarpıyor. İlki 28 Mart'ta başlayan festival konserleri, 1 Mayıs'a kadar devam edecek. Ünlü opera müzisyenleri ve piyanistlerin katılacağı festivalde tarihi ve modern operadan örnekler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
İspanya'nın tanınan piyanistlerinden Ignasi Cambra, Barselona'daki tarihi konser salonu Palau de la Musica Catalana'da 4 Nisan'da sahne alacak.
İtalya'nın Milano kentindeki Dal Verme Tiyatrosu'nda Riccardo Bisatti'nin yönetimindeki senfoni orkestrası 4 ve 6 Nisan'da konser verecek. Orkestraya konserlerde Adanalı Veriko Tchumburidze de eşlik edecek.
Amsterdam'daki Concertgebouw Konser Salonu'nda 4 Nisan'da Attacca Quartet, Beethoven'ın sevilen eserlerinin yanı sıra kendi şarkılarını seslendirecek.
Fuarlar ve sergiler
Belçika'da 4-7 Nisan'da "Brüksel Kitap Fuarı" yapılacak. Çok sayıda uluslararası yayınevi ve yazarın katılacağı fuar, Brüksel merkezindeki Tou & Taxis alanında yapılacak.
New York'ta düzenlenecek "Antika Kitap Fuarı". 4 Nisan'da başlayacak. Fuarda eski kitapların yanı sıra bir çok kült kitabın ilk baskısı, okurlarla buluşacak.
Yine New York'ta 4-7 Nisan'da sanat fuarı "Artexpo" dikkati çekiyor. Dünyanın en kalabalık güzel sanatlar fuarı olarak bilinen etkinlikte farklı sanat türlerinden örnekler sergilenecek.
Antika fuarı "Almoneda", İspanya'nın başkenti Madrid'de 6 Nisan'da sanatseverlere kapılarını açacak.
Film Festivalleri
ABD'nin Florida eyaletinde 5 Nisan'da "Sarasota Florida Film Festivali" başlayacak. Yaklaşık 200 film gösterimi ve 100'ün üzerinde sinemacının katılımıyla gerçekleşecek festival, kendi hikayesini anlatmak isteyen yönetmen adaylarına da imkan tanıyacak.
Los Angeles'ta 4-7 Nisan'da "The Overlook" festivali yapılacak. Korku filminin en yeni ve başarılı örneklerinin gösterileceği festival, ABD'de türünün en geniş festivallerinden biri olarak öne çıkıyor.
İngiltere'de 5-7 Nisan'da "Brighton Uluslararası Animasyon Festivali" gerçekleştirilecek. Festivalde animasyon filmleri, meraklılarıyla buluşacak.
Vietnam'da ise 6 Nisan'da "Ho Chi Minh Şehri Uluslararası Film Festivali" başlayacak. 13 Nisan'a kadar sürecek festivalde Güneydoğu Asya sinemasından filmlerin yanı sıra kısa filmler de gösterilecek.
ABD'de vizyona girecek filmler
Tyler Russell'ın yönettiği ve başrollerinde Sarah Fisher, Jake Allyn ile Lynn Collins'in oynadığı "Someone Like You" filmiyle müzisyen Charles Fox'un hayatını anlatan Danny Gold imzalı "Killing Me Softly with His Songs" belgeseli, 2 Nisan'da ABD sinemalarında olacak.
Dev Patel'in yönettiği "Monkey Man", Arkasha Stevenson imzalı korku filmi "The First Omen" ve Luc Besson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Dogman" filmleri ise 5 Nisan'da vizyona girecek.
Son Dakika › Güncel › Bu Hafta Dünya Genelinde Gerçekleşecek Etkinlikler - Son Dakika
YSK Başkanı Ahmet Yener, saat 17.00'de tüm oy sayım işlemleriyle ilgili genel bilgi vereceklerini ve daha sonra yayın yasaklarının kaldırılacağı saat hakkında karar vereceklerini açıkladı. YSK, saat 21'de ilan edilen yayın yasaklarının kaldırıldığı saati ilan etmeden seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapmama ricasında bulundu.
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 17.00 itibari ile sandıklar kapanırken oy sayımı başladı. Kozan'da 99 bin 088 seçmen bugün yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti. İlçede Kozan Belediye Başkanlığı için 16 aday yarıştı.
Kadınlar Futbol 1. Ligi'nin play-off 5. hafta maçları tamamlandı. Bornova Hitabspor, Horozkentspor ile 0-0 berabere kalarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Ünye Gücü Futbol Kulübü ise Çatalca Belediyespor'u 1-0 yenerek ikinci sırada yer aldı. Giresun Sanayispor ise Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı. Kadınlar 1. Lig'in play-off 6. ve son hafta maçları ise 7 Nisan Pazar günü yapılacak. Konya İdmanyurdu ise play-out maçları sonucunda 1. Lig'e veda etti.
Manisa'da saat 17.00 itibariyle mahalli idareler seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte sandıklarda oy sayımına başlandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarının duyurulmaya başlanması öncesi son hazırlıklarını tamamladı. İl başkanlığı binası önünde platform kuruldu ve güvenlik önlemleri alındı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarını buradan takip edecek.
Bursa'da yapılan seçimlerde oy kullanma işlemi tamamlandı ve sandıklar açılarak oy sayımına başlandı.
Kilis'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı devam ediyor. Kilis'te 95 bin 878 seçmenin 415 sandıkta oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlandı.
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı, vatandaşlara oy kullanmaları ve sandıklara sahip çıkmaları çağrısı yaptı. Tüzün, Bilecik'te sandığa katılım oranının yüksek olacağını tahmin ettiklerini belirtirken; Subaşı ise oy kullanmayan vatandaşları sandığa oy kullanmaya ve saat 17:00'den sonra sandıklara sahip çıkmaya davet etti.
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