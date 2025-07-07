Bu Hafta Dünya Genelinde Sanat Etkinlikleri - Son Dakika
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Bu Hafta Dünya Genelinde Sanat Etkinlikleri

07.07.2025 09:28
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Dünyaca ünlü film festivalleri ve konserler bu hafta birçok şehirde sanatseverlerle buluşuyor.

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede birçok etkinlik düzenlenecek.

Arap dünyasından bir seçki ile dünyadan çeşitli filmlerin gösterileceği "Amman Uluslararası Film Festivali", Ürdün'ün başkenti Amman'da sinemaseverlerle buluşuyor. Festival, 10 Temmuz'da sona erecek.

Malta'da bugün başlayarak 12 Temmuz'a kadar devam edecek Malta Caz Festivali, Rebecca Martin, Knower, Larry Grenadier & Bill McHenry gibi caz müzisyenlerini konuk edecek.

Çekya'nın Karlovy Vary şehrinde düzenlenen dünyanın en eski festivallerinden "Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali", 12 Temmuz'da sona erecek. Festivalin sonunda 8 ödül sahiplerini bulacak.

Uluslararası korku, gerilim, gizem ve fantezi filmlerine yer verilen "Bucheon Uluslararası Fantastik Film Festivali" (BiFan) Güney Kore'nin Bucheon kentinde sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

İrlanda'nın önde gelen film festivallerinden "37. Galway Film Fleadh" yarın başlayacak. Ulusal ve uluslararası filmleri sinemaseverlerle buluşturacak festival, 13 Temmuz'da sona erecek.

Japonya'nın en büyük festivallerinden olan ve adını Kyoto'nun Gion Mahallesi'nden alan kültür festivali "Gion Matsuri", 31 Temmuz'a kadar Yasaka Tapınağı'nda gerçekleşecek.

Konserler

Britanyalı rock grubu Coldplay, Toronto'daki Rogers Stadium'da 7, 8, 11 ve 12 Temmuz'da sahne alacak.

ABD'li sanatçı Jennifer Lopez, İspanya turnesi kapsamında 8 Temmuz'da Vigo, 10 Temmuz'da Cadiz, 11 Temmuz'da Fuengirola ve 13 Temmuz'da Madrid'de dinleyicileriyle buluşacak.

Güney Koreli rap müzisyeni G-Dragon, 7 Temmuz'da Avusturya'nın Melburne kentinde başlayacak turne programını 11-13 Temmuz'da Tayvan'ın Taipei şehrindeki konserlerle sürdürecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 4 Temmuz'da başlayan ve 13 Temmuz'da sona erecek "Beat the Heat DXB" konser serisi kapsamında, Sharmoofers, Aziz Maraka ve Ghaliaa, Dubai World Trade Centre'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

Filipinli şarkıcı TJ Monterde, 13 Temmuz'da Dubai'de konser verecek.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 Temmuz'da Theatro Arkan'da gerçekleşecek "Tablet El Sitt" etkinliğinde yerel ezgiler seslendirilecek.

Fas'ın Kazablanka şehrinde sanatseverlerle buluşan "Jazzablanca Festivali", Anfa Park'ta aralarında Macklemore, Ibrahim?Maalouf, Cory?Henry & The Funk Apostles, Parcels, Dominique?Fils-Aime, Oum ile Jupiter & Okwess'in olduğu çok sayıda sanatçıyı ağırlayacak.

ABD'de 6 yeni film vizyonda olacak

ABD sinemalarında bu hafta 6 film vizyona girecek.

James Gunn tarafından yönetilen, Jerry Siegel ve Joe Shuster tarafından yazılan, David Corenswet, Rachel Brosnahan ve Nicholas Hoult'un rol aldığı "Superman" filmi 11 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşacak.

"Sovereign", "Abraham's Boys", "Daima Seninle", "Duino" ve "Skillhouse" filmleri ise 11 Temmuz'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bu Hafta Dünya Genelinde Sanat Etkinlikleri - Son Dakika

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