Bu Hafta Dünyada Konserler ve Etkinlikler

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Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarlarına geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

ABD'li pop yıldızı Taylor Swift, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde 17 ve 19 Temmuz'da konser verecek.

Grammy ödüllü ABD'li müzisyen ve söz yazarı Stevie Nicks, yarın Belçika'nın Antwerp kentinde, 19 Temmuz'da ise Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da sahne alacak.

İstanbul konseri büyük ilgi gören İngiliz rock grubu Deep Purple, yarın Avusturya'nın Innsbruck kentinde, 19 Temmuz'da Almanya'nın Dresden kentinde, 21 Temmuz'da ise Almanya'nın Winterbach kentinde konser verecek.

İngiliz rock grubu Coldplay, yarın Roma'da, 20 Temmuz'da da Düsseldorf'ta hayranlarıyla buluşacak.

Alman metal grubu Rammstein, 17-18 Temmuz'da Avusturya'nın Klagenfurt kentinde, 21 Temmuz'da İtalya'nın Reggio Emilia kentinde konser verecek.

Red Hot Chili Peppers dünya turnesine 15 ve 17 Temmuz'da Toronto, 20 Temmuz'da Minnesota konseriyle devam edecek.

The Rolling Stones'un, ABD turnesi devam ediyor

Müzik dünyasına 60 yılı aşkın süredir damga vuran The Rolling Stones, 17 Temmuz'da Kaliforniya, 21 Temmuz'da Missouri konserleriyle dünya turnesini devam ettirecek.

Avustralyalı hard rock grubu AC/DC, 17 Temmuz'da Stuttgart'ta, 21 Temmuz'da Bratislava'da sahne alacak.

İngiliz müzisyen Sting, ay sonuna kadar sürecek Almanya turnesi kapsamında 20 Temmuz'da Fulda kentinde hayranlarıyla buluşacak.

Hollandalı violinist ve orkestra şefi Andre Rieu, 21 Temmuz'da Hollanda'nın Maastricht kentinde konser verecek.

Kolombiyalı urban pop müzisyeni Karol G, 20 Temmuz'da Madrid'de sahne alacak.

Meksikalı müzisyen ve prodüktör Luis Miguel, İspanya turnesi kapsamında 17-18 Temmuz'da Barselona, 21 Temmuz'da da A Coruna'da sahneye çıkacak.

ABD'li rap yıldızı Travis Scott, Avrupa turnesine yarın Hamburg, 18 Temmuz'da Prag ve 20 Temmuz'da Köln konserleriyle devam edecek.

Haftaya Türkiye'de sahne alacak İngiliz heavy metal grubu Judas Priest, 21 Temmuz'da Yunanistan'ın Kallithea kentinde konser verecek.

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın, dünya turnesi 20 Temmuz'da Budapeşte konseriyle devam edecek.

ABD'li müzisyen Bruce Springsteen, bugün ve 18 Temmuz'da Stokholm'de, 21 Temmuz'da da Norveç'in Bergen kentinde sahne alacak.

Sergiler ve fuarlar

Bu hafta gerçekleşecek kitap fuarlarında, Çin'e bağlı Hong Kong kentindeki "Hong Kong Kitap Fuarı" öne çıkıyor. Kapılarını 17 Temmuz'da kitapseverlere açacak fuar, 23 Temmuz'a kadar sürecek.

Bir diğer kitap fuarı ise ABD'nin San Francisco kentinde 18-21 Temmuz'da gerçekleştirilecek "SF Sanat ve Kitap Fuarı". İlki 2016'da düzenlenen fuarda bu yıl, 200'ün üzerinde yayınevi yer alacak.

Sanat fuarlarında ise Tayvan'da 19-21 Temmuz'da düzenlenecek Art Taichung fuarı öne çıkıyor. Tayvan Sanat Galerileri Birliğinin düzenleyeceği fuarda, uluslararası sanat çalışmalarının yer alacağı galeriler, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

ABD'nin Michigan eyaletinde 20 Temmuz'da Ann Arbor Sanat Fuarı başlayacak.

Fuara bu yıl 500 bin civarında katılımcının ziyarette bulunması bekleniyor.

Film Festivalleri

ABD'nin Teksas eyaletinde 18-21 Temmuz'da "Waco Bağımsız Film Festivali" gerçekleştirilecek. Festival kapsamında birçok farklı ülkeden bağımsız film örnekleri sinemaseverlerle buluşacak.

"New Horizons" film festivali 18 Temmuz'da Polonya'da kapılarını sinemaseverlere açacak. Polonya ve dünya sinemasından etkileyici yapımların yer alacağı festivaldeki çevrimiçi gösterimler 4 Ağustos'a kadar sürecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

Ünlü yönetmen Brett Varvel'in yeni gerilim filmi "Disciples in the Moonlight", 17 Temmuz'da ABD sinemalarında olacak.

Lee Isaac Chung'un yönettiği "Twisters", Levan Akın imzalı "Crossing" ve Michael Day'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Clawfoot" ise 19 Temmuz'da ABD genelinde vizyona girecek.

John Stimpson'ın yönettiği romantik film "A Very Vermont Christmas" da 20 Temmuz'da sinemalara girecek.