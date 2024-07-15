Bu Hafta Dünyada Konserler ve Etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bu Hafta Dünyada Konserler ve Etkinlikler

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarlarına geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

15.07.2024 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarlarına geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

ABD'li pop yıldızı Taylor Swift, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde 17 ve 19 Temmuz'da konser verecek.

Grammy ödüllü ABD'li müzisyen ve söz yazarı Stevie Nicks, yarın Belçika'nın Antwerp kentinde, 19 Temmuz'da ise Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da sahne alacak.

İstanbul konseri büyük ilgi gören İngiliz rock grubu Deep Purple, yarın Avusturya'nın Innsbruck kentinde, 19 Temmuz'da Almanya'nın Dresden kentinde, 21 Temmuz'da ise Almanya'nın Winterbach kentinde konser verecek.

İngiliz rock grubu Coldplay, yarın Roma'da, 20 Temmuz'da da Düsseldorf'ta hayranlarıyla buluşacak.

Alman metal grubu Rammstein, 17-18 Temmuz'da Avusturya'nın Klagenfurt kentinde, 21 Temmuz'da İtalya'nın Reggio Emilia kentinde konser verecek.

Red Hot Chili Peppers dünya turnesine 15 ve 17 Temmuz'da Toronto, 20 Temmuz'da Minnesota konseriyle devam edecek.

The Rolling Stones'un, ABD turnesi devam ediyor

Müzik dünyasına 60 yılı aşkın süredir damga vuran The Rolling Stones, 17 Temmuz'da Kaliforniya, 21 Temmuz'da Missouri konserleriyle dünya turnesini devam ettirecek.

Avustralyalı hard rock grubu AC/DC, 17 Temmuz'da Stuttgart'ta, 21 Temmuz'da Bratislava'da sahne alacak.

İngiliz müzisyen Sting, ay sonuna kadar sürecek Almanya turnesi kapsamında 20 Temmuz'da Fulda kentinde hayranlarıyla buluşacak.

Hollandalı violinist ve orkestra şefi Andre Rieu, 21 Temmuz'da Hollanda'nın Maastricht kentinde konser verecek.

Kolombiyalı urban pop müzisyeni Karol G, 20 Temmuz'da Madrid'de sahne alacak.

Meksikalı müzisyen ve prodüktör Luis Miguel, İspanya turnesi kapsamında 17-18 Temmuz'da Barselona, 21 Temmuz'da da A Coruna'da sahneye çıkacak.

ABD'li rap yıldızı Travis Scott, Avrupa turnesine yarın Hamburg, 18 Temmuz'da Prag ve 20 Temmuz'da Köln konserleriyle devam edecek.

Haftaya Türkiye'de sahne alacak İngiliz heavy metal grubu Judas Priest, 21 Temmuz'da Yunanistan'ın Kallithea kentinde konser verecek.

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın, dünya turnesi 20 Temmuz'da Budapeşte konseriyle devam edecek.

ABD'li müzisyen Bruce Springsteen, bugün ve 18 Temmuz'da Stokholm'de, 21 Temmuz'da da Norveç'in Bergen kentinde sahne alacak.

Sergiler ve fuarlar

Bu hafta gerçekleşecek kitap fuarlarında, Çin'e bağlı Hong Kong kentindeki "Hong Kong Kitap Fuarı" öne çıkıyor. Kapılarını 17 Temmuz'da kitapseverlere açacak fuar, 23 Temmuz'a kadar sürecek.

Bir diğer kitap fuarı ise ABD'nin San Francisco kentinde 18-21 Temmuz'da gerçekleştirilecek "SF Sanat ve Kitap Fuarı". İlki 2016'da düzenlenen fuarda bu yıl, 200'ün üzerinde yayınevi yer alacak.

Sanat fuarlarında ise Tayvan'da 19-21 Temmuz'da düzenlenecek Art Taichung fuarı öne çıkıyor. Tayvan Sanat Galerileri Birliğinin düzenleyeceği fuarda, uluslararası sanat çalışmalarının yer alacağı galeriler, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

ABD'nin Michigan eyaletinde 20 Temmuz'da Ann Arbor Sanat Fuarı başlayacak.

Fuara bu yıl 500 bin civarında katılımcının ziyarette bulunması bekleniyor.

Film Festivalleri

ABD'nin Teksas eyaletinde 18-21 Temmuz'da "Waco Bağımsız Film Festivali" gerçekleştirilecek. Festival kapsamında birçok farklı ülkeden bağımsız film örnekleri sinemaseverlerle buluşacak.

"New Horizons" film festivali 18 Temmuz'da Polonya'da kapılarını sinemaseverlere açacak. Polonya ve dünya sinemasından etkileyici yapımların yer alacağı festivaldeki çevrimiçi gösterimler 4 Ağustos'a kadar sürecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

Ünlü yönetmen Brett Varvel'in yeni gerilim filmi "Disciples in the Moonlight", 17 Temmuz'da ABD sinemalarında olacak.

Lee Isaac Chung'un yönettiği "Twisters", Levan Akın imzalı "Crossing" ve Michael Day'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Clawfoot" ise 19 Temmuz'da ABD genelinde vizyona girecek.

John Stimpson'ın yönettiği romantik film "A Very Vermont Christmas" da 20 Temmuz'da sinemalara girecek.

Kaynak: AA

Dünya, Müzik, Sinema, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu Hafta Dünyada Konserler ve Etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
13:50 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 17 terörist etkisiz hale getirildi
13:27 Çeşme’de orman yangını Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
13:50 Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
12:24 Milyoner’e katılan yarışmacı hiç susmadı Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlerimiz için Kur’an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
11:38 Adana’da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü Adana'da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü
11:27 Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:20 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
11:16 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 14:27:27. #1.11#
SON DAKİKA: Bu Hafta Dünyada Konserler ve Etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement