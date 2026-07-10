Bu Hafta Vizyona Girecek 7 Yeni Film - Son Dakika
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Bu Hafta Vizyona Girecek 7 Yeni Film

10.07.2026 09:20
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Sinemalarda bu hafta 'Moana', 'Doğum Günü Partisi' ve 'Ölümlü Dünya' gibi 7 yeni film var.

(ANKARA) - Sinemalarda bu hafta farklı türlerde 7 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında animasyonun yeni uyarlaması "Moana" ile Willem Dafoe'nun başrolinde olduğu "Doğum Günü Partisi" yer alıyor. Ayrıca Ali Atay'ın yönettiği "Ölümlü Dünya" filmi de yeniden gösterilecek.

İşte o filmler:

Moana

Animasyonun canlı çekim yeniden uyarlaması, genç Moana'nın Okyanus'un çağrısına kulak vermesini ve kötü şöhretli yarı tanrı Maui ile birlikte Motunui adasının resiflerinin ötesine yelken açmasını anlatıyor.

Tür: Aile, Komedi, Macera

Yönetmen:  Thomas Kail

Oyuncular:  Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson, Rena Owen

Hatırladığım Ağaçlar

İstemediği bir gebeliğin psikolojik yükü ile mücadele edemeyen Bahar, intihar etmeye karar verir. Son yolculuğunun ilk durağı üniversite arkadaşı Mahir'dir. Katıldığı bir yürüyüşte uğradığı saldırı sonucu sakat kalan Mahir ve babası Cemal'in dünyası, Bahar'ın kararını sorgulamasına sebep olur.

Tür: Dram

Yönetmen: Erhan Tuncer

Oyuncular: Hande Doğandemir, Erdem Kaynarca, İştar Gökseven

Kötü Ruh: Cehennem Ateşi

Kocasını kaybetmesinin ardından teselli arayan genç bir kadın, eşinin ailesiyle birlikte şehirden izole, ıssız evine sığınır. Ancak bu sığınak, karanlık güçlerin devreye girmesiyle kısa sürede kanlı bir kapana dönüşür. Aile üyeleri birer birer dehşet verici Deadite'lara dönüşüp bu buluşmayı bir cehennem toplantısına çevirirken; genç kadın, yaşarken edilen yeminlerin ölümden sonra bile nefes almaya devam ettiğini en kanlı şekilde öğrenecektir.

Tür: Korku

Yönetmen: Sébastien Vanicek

Oyuncular: Souheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan

Doğum Günü Partisi

Yunan milyarder Markos Timoleon, kızının 25. doğum gününü özel adasında kutlamak için bir davet verir ancak davet, Timoleon'un gücünü tehdit eden ve hayatını altüst edecek beklenmedik olaylara sahne olur.

Tür: Dram

Yönetmen: Miguel Ángel Jiménez (II)

Oyuncular: Willem Dafoe, Emma Suárez, Joe Cole

Çöl Savaşçısı

İmparatora meydan okuyan genç bir prenses, peşindeki paralı askerlerden kaçmak için çöllere sığınır. Çölde bir savaşçıya dönüşen prenses, bir haydutun yardımıyla birbirine düşman kabileleri bir araya getirerek tarihin akışını değiştirir.

Tür: Aksiyon, Tarihi

Yönetmen: Rupert Wyatt

Oyuncular: Anthony Mackie, Aiysha Hart, Ben Kingsley

Tatil

Okulların tatil olmasıyla birlikte bir grup arkadaş, tatil planı yaparak bir eve gider ancak tatilin en başında çok eğlenseler de sonrasında onları bekleyen tehlikenin farkında değillerdir. Tatil için gittikleri evde, yıllar önce bir aile katledilmiş, ailenin tek sağ kurtulan küçük oğlu o anlara şahit olmuş ve evden kaçmıştır.

Tür: Korku

Yönetmen: Ömür Çalışkan

Oyuncular: Ömer Kılıç, Aslı Balcı, Cem Bayürgil

SIR: Bedel

Film, geçmişin karanlık gölgeleriyle yüzleşirken kendisini doğaüstü olayların ve ölümcül bir lanetin ortasında bulan genç bir kadının hikayesini konu ediyor.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Caner Doğruyol, İbrahim Ergül

Oyuncular: Mehmet Tokat, Erdem Topuz, Ahmet Vuran

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bu Hafta Vizyona Girecek 7 Yeni Film - Son Dakika

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