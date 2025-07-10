Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi - Son Dakika
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Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi

Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
10.07.2025 21:13
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Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında otel sahibi tutuklu Halit Ergül'ün duruşmadaki savunması pes dedirtti. Oteldeki eksikliklerle ilgili mahkeme heyetinin her sorusunu kaçamak yanıtlayan Ergül çoğu zaman, "Burada öğrendim." dedi. Ergül, sorumluluktan kaçmak için suçu sürekli kendi personellerine atmaya çalıştı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava dördüncü gününde devam ediyor.

KARTALKAYA FACİASINDA OTEL SAHİBİ HAKİM KARŞISINDA

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmanın dördüncü gününde otelin sahibi Halit Ergül, hakim karşısına çıktı. Ergül, mahkeme heyetinin sorduğu birçok soruya "Burada öğrendim" yanıtını verirken, suçu da personellerine attı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardıklarına göre, mahkeme başkanı ve savcının sorduğu sorulara Ergül'ün verdiği yanıtlar şu şekilde:

"BURADA ÖĞRENDİM"

Mahkeme Başkanı: LPG tesisatı Show alanına ne zaman döşendi?

Sanık Halit Ergül: Kayınpederim zamanında yapılmıştı.

Mahkeme Başkanı: LPG gaz bağlantı borularında herhangi bir değişiklik yapıldı mı?

Sanık Halit Ergül: Bilmiyorum, olsa Hüseyin Özer'in haberi olurdu.

Mahkeme Başkanı: Show alanının denetimi kimdeydi?

Sanık Halit Ergül: Tamamı aşçıbaşı Reşat Bölük'ün sorumluluğundaydı. Hem mutfak içi hem açık büfe. Burada verdiği ifadede, "12.00'de açarım, 04.00'te kapatırım" dedi. Ancak otelde kahvaltı servisi 07.00'de başlıyor. Hatta 06.00'da açması gerekir.

Mahkeme Başkanı: Otelde yangına müdahale ekibi kurulmuş muydu?

Sanık Halit Ergül: Burada öğrendim, daha önce haberim yoktu.

"YANGIN EĞİTİMİ VERİLMEDİĞİNİ, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLMADIĞINI BURADA ÖĞRENDİM"

Mahkeme Başkanı: Yangın eğitimi verildi mi?

Sanık Halit Ergül: Verilmediğini burada öğrendim.

Mahkeme Başkanı: Otelde iş güvenliği uzmanı bulunuyor muydu?

Sanık Halit Ergül: Olmadığını burada öğrendim.

"LPG TESİSATI İLK YAPILDIĞI HALİYLE DURUYORDU"

Duruşma Savcısı: LPG projesinin daha önce kayınpederiniz tarafından yapıldığını, Metin Tesisat tarafından tesis edildiğini söylediniz.

Sanık Halit Ergül: Evet, 2005 yılında yapılmış.

Duruşma Savcısı: Sonradan herhangi bir değişiklik yapıldı mı?

Sanık Halit Ergül: Ben 2007'de devraldım. 2007'den sonra herhangi bir değişiklik yapılmadı, ilk yapıldığı haliyle duruyordu.

Duruşma Savcısı: Resepsiyon çalışanları yangın eğitimi almadıklarını söylüyor. Bu konuda sorumlu müdür kimdir?

Sanık Halit Ergül: O eğitimi yaptıracak kişi Kadir Özdemir'dir.

Duruşma Savcısı: Resepsiyonun bir müdürü var: Zeki Yıldırım. Ona ya da Kadir Özdemir'e, yangın eğitimi verilsin diye bir talebiniz oldu mu?

"BEN HER ŞEYİN RUTİN YAPILDIĞINI ZANNEDİYORDUM"

Sanık Halit Ergül: Olmadı. Ben her şeyin rutin şekilde yapıldığını zannediyordum.

Duruşma Savcısı: Peki Kadir Özdemir ya da Zeki Yıldırım size böyle bir taleple geldiler mi?

Sanık Halit Ergül: Hayır, gelmediler. Gelseydiler, hemen yapın derdim. Gazelle'de saatlik ücretle çalışanlara bile eğitim verdiriyordum. Onlara verdiriyorsam, Grand Kartal'dakilere haydi haydi verdirirdim.

Duruşma Savcısı: İş güvenliği uzmanı talebiniz oldu mu?

Sanık Halit Ergül: Hayır, olmadı.

Halit Ergül, Kartalkaya, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, 'Burada öğrendim' yanıtını verdi - Son Dakika

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