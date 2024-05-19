Buca Belediyesi 19 Mayıs için kısa film yayınladı

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(İZMİR) - Buca Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak "Buca'da Genç Olmak" isimli kısa film yayınladı. Filmde ilçenin tarihi, kültürel yerlerinin yanı sıra, özellikle gençlerin yararlanabildiği sosyal tesislerden kesitler gösterildi.

Buca Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel yayınladıkları kısa film ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Filmde ilçenin tarihi sokaklarından, doğal güzelliklerine dek birçok vurgu yapıldı.

Filmde oyuncu Elifnaz Ürünal oynarken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da kısa bir rol aldı.

Filmi sosyal medya hesabından yayınlayan Başkan Duman, "Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın sembol kenti İzmir'de, Buca'da gençlerin ve çocukların mutlu yaşam sürebilmesi için çalışıyoruz Atam… Emanetin olan Cumhuriyet'e sonuna kadar sahip çıkmak için… 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.