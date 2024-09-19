Buca Belediyesi'nden 'Askıda Yemek' Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika
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Buca Belediyesi'nden 'Askıda Yemek' Uygulaması Başlatıldı

Buca Belediyesi\'nden \'Askıda Yemek\' Uygulaması Başlatıldı

Buca Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 'Askıda Yemek' uygulamasını hayata geçirdi. Başkan Görkem Duman, dayanışma çağrısında bulunarak, vatandaşlardan bağış yapmalarını istedi.

19.09.2024 18:42  Güncelleme: 20:02
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(İZMİR)- Buca Belediyesi, "Askıda Yemek" uygulaması başlattı. İlk bağışı gerçekleştiren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bu sıkıntılı günleri vatandaşlarımızla omuz omuza dayanışma içerisinde atlatacağız" diye konuştu.

Buca Belediyesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Tüm belediye lokantalarında askıda yemek uygulaması başlayacak" talimatının ardından Buca'da yaşayan vatandaşlara ve öğrencilere can suyu olan Belediye Lokantası'nda "Askıda Yemek" uygulamasını başlattı. Buca Belediyesi, 6 aydır hizmet veren ve vatandaşların yoğun ilgi göstermesinin ardından ikinci belediye lokantası için harekete geçmişti. İkinci belediye lokantası için çalışmalar sürerken bir açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca'da dayanışmayı büyüterek daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için "Askıda Yemek" uygulamasına başladıklarını açıkladı.

Yüklü bağışlar iban yolu ile gerçekleşecek

İlk bağışı bin adet yemek ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman yaparken, vatandaşların, 0 232 260 60 60 numaralı telefon üzerinden belediyenin iştiraki Üzüm Kent İmar Şirketi'ni arayarak, IBAN adresine para transferi ile bağış yapabilecekleri açıklandı. Buca Belediyesi, bağış için bir de "kart sistemi" oluşturdu. Bu bağış şeklinde isteyen vatandaşlar kasaya giderek "Bağış Kartı" satın alabilecekler ve aldıkları bu kartları çevrelerindeki ihtiyaç sahibi kişilere de dağıtabilecekler ya da yine aldıkları kartları kasada bırakarak ihtiyaç sahiplerinin "Askıda Yemek" uygulamasından faydalanmasını sağlayabilecekler. Bu yöntemler dışında bağış yapmak isteyenler ise Belediye Lokantası'na bizzat giderek, kasaya ödeme yolu ile bağışlarını yapabilecekler. Tüm ödeme yapan vatandaşlara bağış makbuzu da kesilecek.

2 bin kişi yararlanabilecek

Yakın zamanda günde 2 bin kişiye hizmet vermesi planlanan Belediye Lokantası'nda "Askıda Yemek" uygulamasından isteyen her vatandaş faydalanabilecek; herhangi bir koşul aranmayacak. Buca Belediye Lokantası'nda dört çeşit yemekten oluşan menü 45 liradan vatandaşlara sunuluyor. Bağış yapmak isteyen vatandaşların tek bir öğün için 45 lira ödemeleri yeterli olacak.

"Zor günleri dayanışma ile atlatacağız"

Sosyal demokrat belediyecilik ilkesi ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Yaşanan ekonomik kriz sonucu kent yoksulluğunun giderek arttığını gözlemliyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi emeklilerimiz 12 bin 500 lira maaş ile bir ayı geçirirken, öğrencilerimiz yokluk nedeni ile öğünlerini atlamak zorunda kalırken, birçok kişi sağlıklı temiz gıdaya ulaşamazken hepimiz elimizi taşın altına koymak zorundayız. Bu sıkıntılı günleri hemşehrilerimizle omuz omuza dayanışma içerisinde atlatacağız. Buca'da yaşayan tek bir vatandaşımız dahi yatağına aç girsin istemiyoruz" dedi.

Başkan Duman çağrıda bulundu

Vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Duman, "Yaşadığı topluma karşı duyarlı maddi imkanı olan vatandaşlarımızı bu büyük dayanışmaya katkı sunmaya davet ediyoruz. Biz Anadolu insanları, 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir' anlayışını yıllardır bu topraklarda sürdürüyoruz. Gelin hep birlikte bu geleneği ilçemizde de yaşatalım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi'nden 'Askıda Yemek' Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika

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