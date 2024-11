Buca Belediyesi\'nden Diyabet Hastası Çocuklara Destek

Güncel

(İZMİR)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, Tip 1 diyabet hastaları için çağrıda bulunduğu Diyabet Sensörü Destek Programı'nı hayata geçiren Buca Belediyesi, sensörleri sahiplerine ulaştırdı. Belediye Başkanı Görkem Duman, "Çocuklarımızın hayatını az da olsa kolaylaştırabiliyorsak, ailelerimizin yüzünü az da olsa güldürebiliyorsak ne mutlu bizlere" dedi.

Dünya Diyabet Günü'nde Buca Belediyesi'nin ödüllü projesi "Diyabet Sensörü Destek Programı" kapsamında ilçede yaşayan 0-18 yaş arası Tip 1 diyabet hastası 72 çocuğa, diyabet ölçüm sensörü, törenle dağıtıldı. Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Buca Belediyesi başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Öğretim Üyesi Uzman Doktor İlker Altun, Tınaztepe Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Pelin Serim, dağıtılan diyabet sensör cihazının firma yetkilisi Soner Lavaşkan, hastalar ve hasta yakınları katıldı.

"Çocuklarımızın hayatını az da olsa kolaylaştırabiliyorsak ne mutlu bizlere"

Törende konuşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, belediyeciliğin yalnızca yollar, parklar ve tesisler yapmakla sınırlı olmadığını, insanların kalbine dokunmanın da büyük önem taşıdığını söyledi. Ülkede her on bin çocuktan birinin Tip 1 diyabet hastası olduğuna değinen Başkan Duman, "Bu çocuklarımız, her gün en az 10-15 kez parmaklarını delerek kan şekerlerini ölçmek zorunda kalıyorlar. Bu hem fiziksel hem de duygusal açıdan çocuklarımız için son derece yorucu bir süreç ve ne yazık ki, minik kalplerinde travmalara neden olabiliyor. Seçim döneminde bir ailemiz yanıma gelerek yaşadıkları sıkıntıları anlatmış, bu sensörün hayatlarını ne kadar kolaylaştırdığını ancak maliyeti nedeniyle alamadıklarını iletmişti. Geçen hafta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de, grup toplantısında diyabet hastası çocuklarımızın sorunlarını dile getirmiş, merkezi iktidar tarafından yıllardır görmezden gelinen bu konuya CHP'li belediyelerin sahip çıkmasını istemişti. Biz, göreve gelir gelmez bu konuda yapabileceklerimizi inceledik ve hızla ilçemizdeki diyabet hastası çocuklarımızı belirledik. Ardından da projemizi hızla yaşama geçirdik ve bugün buradayız" diye konuştu.

Projenin 8 kardeş belediyesinde de hayata geçtiğini kaydeden Başkan Duman, "Çocuklarımızın hayatını az da olsa kolaylaştırabiliyorsak, ailelerimizin az da olsa yüzünü güldürebiliyorsak ne mutlu bizlere… Bu program sayesinde, aldığımız olumlu geri dönüşler de bizlere güç veriyor" dedi.

Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İlker Altun, sensör cihazının 7/24 ölçüm yaptığını ve tedavide büyük bir kolaylık sağladığını söyledi. Tınaztepe Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Pelin Serim ise projenin önemini anlattı. Sensör cihazı firma sorumlusu Soner Lavaşkan da cihazın kullanımına dair hastalara ve hasta yakınlarına detaylı bilgiler verdi. Konuşmaların ardından diyabet hastası çocuk ve gençler sahneye çağırılarak cihazları teslim edildi.

"Bu uygulamanın yurt geneline yayılıp tüm çocuklara ulaşması daha da mutlu eder bizi"

Hastalıkla mücadele eden çocukların aileleri ise Başkan Duman'a teşekkür ederek memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Burcu Toksoy: "Bu sensör cihazı bize ekmek su kadar gerekli. Cihazı takınca oğlumun günde on on iki kez parmakları delinmeyecek. En önemlisi parmak uçları acımayacak. Biz sosyal medya gibi çeşitli mecralardan cihazla ilgili olarak sesimizi duyurmaya çalıştık. Bizim sesimizi devlet duymadı. Görkem Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu imkanı sağladığı için."

-Ümit Taşkesen: "Gece kalkıp sürekli ölçüm yapıyoruz. Sürekli kan almak zorunda kaldığımızdan parmakları artık kararmaya başladı. İçimiz de acıyor. Bu proje keşke her yerde uygulansa… Buca Belediye Başkanı Görkem Bey'e gerçekten çok teşekkür ederiz."

-Müjgan Ekinci: "Çok zorluk çekiyorduk. Ölçüm yaparken çocuk kendinde eksiklik hissediyordu, kan aldırmak istemiyordu. Gece ölçüm yapmak gerçekten çok zor oluyordu, ağlıyordu. Çok teşekkür ediyoruz belediyemize."

-Yusuf Ünlen: "Biz Buca'da oturduğumuz için şanslıyız, cihazımızı alabildik. Bu uygulamanın yurt geneline yayılıp tüm çocuklara ulaşması daha da mutlu eder bizi."