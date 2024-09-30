Buca Belediyesi\'nden İbadethane Temizliği Seferberliği

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(İZMİR) - Buca Belediyesi, başlattığı temizlik seferberliği kapsamında ibadethaneleri de temizliyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Güzel Buca'mızın tarihine ve yaşadığı yüzyıla yakışır bir ilçe olması için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Pırıl Pırıl Buca" hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Buca Belediyesi park, bahçe, sokak ve okulların ardından ilçedeki ibadethanelerin temizliğine de yapıyor. Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Efeler Mahallesi'nde bulunan Avni Naili Limboz Cami ve Buca Cemevi'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Duman: "Buca'mız tarihine ve yaşadığı yüzyıla yakışır bir kent olacak"

Bucalıların rahatı ve konforu için durmaksızın çalıştıklarını ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Buca'mızı bulunduğu coğrafyanın en güzide ilçelerinden biri haline getirmek için mesai arkadaşlarımızla birlikte heyecanla ve azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güzel Buca'mız tarihine ve yaşadığı yüzyıla yakışır bir kent olacak. Vatandaşlarımızın bize ihtiyaç duyduğu her alanda ve her yerde olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ersöz: "Vatandaşlar yapılan çalışmadan çok memnun"

Buca Avni Naili Limboz Cami müezzini İsa Ersöz, yapılan çalışmadan dolayı Buca Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Gördüğünüz gibi camimizin dış cephesi yıkanıyor, cami içerisinde ise halılarımız süpürülüyor; avizelerimiz, pencerelerimiz, kapılarımız siliniyor. Cemaatimiz geldiği zaman, camimizi tertemiz buluyor, Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ettiklerini söylüyorlar. Verilen hizmetten çok memnunlar ve devamını istiyorlar" diye konuştu.

Buca Cemevi Yöneticilerinden Songül Çimenli ise yapılan çalışmadan dolayı vatandaşlar adına Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile ekibine teşekkür ederek "Buca genelinde ciddi bir temizlik çalışması olduğunu gözlemliyoruz. Bu durum bizleri memnun ediyor" dedi.

Sistem nasıl işliyor?

Özenle gerçekleştirilen çalışmada, zeminde bulunan halılar uygun araçlarla süpürülüp tüm trabzan ve pencereler silindi. Aynı çalışma bahçede de sürdürülerek Bucalı vatandaşların daha temiz bir ortamda ibadetlerini yapmalarına olanak sağlandı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada hafta boyunca cami, cemevi ve mescitlerde çalışma gerçekleştirilecek. İlgili kurumların yöneticilerinin başvurusundan sonra çalışma yapılacak kurumlar belirleniyor ve çalışmalar gerçekleştiriliyor.