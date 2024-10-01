Buca'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Etkinliği - Son Dakika
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Buca'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Etkinliği

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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Buca'da yaşayan en yaşlı 300 vatandaşla bir araya geldi. Etkinlikte Başkan Duman, katılımcılara eski hatıraları dinleyerek destek verdi.

01.10.2024 11:08  Güncelleme: 11:18
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(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte ilçede yaşayan en yaşlı 300 vatandaşla bir araya geldi. Eski hatıraların anlatıldığı etkinlikte konuklara hitap eden Başkan Görkem Duman, konuşmasının sonunda en yaşlı katılımcı 89 yaşındaki Faik Bıyık'a nazar boncuğu taktı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Birleşmiş Milletler tarafından 1990 yılında kabul edilen 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Buca'da yaşayan en yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi. Buca Kent Gazetesi ve Bucalılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "İkinci Bahar Buluşması"na katılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Sizler, başımızın tacı olan çınarlarımızsınız; hayat tecrübelerinizle, bilgi birikiminizle bizlere ışık tutan değerli yol göstericilersiniz" dedi.

Buca'nın çınarları olarak nitelediği vatandaşlardan aldıkları güçle Buca'nın tarihine sahip çıkmayı sürdürdüklerini anlatan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Eski günleri ve yakın tarihimizi sizlerden dinlemek inanın zihinlerimizde izler bırakıyor ve yürüttüğümüz hizmetlere ve projelere de yansıyor. Şu anda Buca Tren İstasyonu'nu yeniliyoruz. Tren hattı ve istasyonu yapacağımız projeyle yeniden hayat bulacak. Ayrıca, Buca Levanten Rotası ile Buca'nın tarihini yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtmaya başladık" dedi.

Ata Evi yaşlıları bekliyor

Buca Belediyesi bünyesinde 65 yaş üstü vatandaşlar için hizmet veren Ata Evi'nin çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Başkan Duman, "Siz kıymetli büyüklerimizi düşünerek, Ata Evi'ni çok daha aktif bir hale getirdik. Orası artık sağlık hizmetlerinden kütüphaneye, hobi alanlarından bahçedeki uygun fiyatlı kafeteryasına kadar çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirildiği keyifli bir mekan oldu. Sizleri orada ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Beni bir evladınız olarak görün; çünkü ben sizi ailemden bir parçaymış gibi hissediyorum. Her daim yanınızda olmayı ve sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğim" diye konuştu.

Buca\'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Etkinliği
Kaynak: ANKA

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