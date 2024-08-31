Buca'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

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(İZMİR)- Bucalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı belediye binası önünden Işılay Saygın Meydanı'na gerçekleştirilen Zafer Korteji, hemen ardından ise Öznur Korkmaz ve Kaset Grubu'nun konserleri ile coşku içerisinde kutladı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlığına, özgürlüğüne ve onuruna sahip çıkmasının sembolü olduğunu dile getirdi.

Türk Milleti'nin yıkılmaz azim ve iradesinin sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, 102. yılında Buca'da coşkuyla kutlandı. Günler öncesinden Buca'nın tüm caddeleri Türk bayrakları ile donatılırken Zafer Korteji ve konserler ile bayram coşkusu doruğa ulaştı. Kutlamalar Buca Belediyesi önünden Işılay Saygın Meydanı'na gerçekleştirilen Zafer Korteji ile başladı. Kortej öncesi belediye önünde toplanan kalabalık DJ Uğur'un çaldığı marşlara eşlik etti.

Saat 21.00'de Belediye Binası önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk Bayrakları ve meşalelerle marşlar söyleyerek yürüdü. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yürüyüşün ön saflarında yer alırken Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Buca Belediyesi meclis üyeleri, Başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da kortejde yerlerini aldı.

"Mazlum devletlere umut olan bir mücadele"

Meydanda bir konuşma gerçekleştiren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman,"Bugün, sadece bir zaferin yıl dönümü değil; bağımsızlığımıza, onurumuza ve özgürlüğümüze sahip çıkma irademizin sembolüdür. Bu zafer, yalnızca düşman işgalini geri püskürtmekle kalmamış, aynı zamanda ulusumuzun gücünü, birliğini ve beraberliğini tüm dünyaya ilan etmiştir" diye konuştu.

Yaşanan zaferin, mazlum devletlere sömürgeci güçler karşısında bir umut olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Duman şunları söyledi:

"Hepimize düşen bir görev var. Gençlerimize tarihimizin bu önemli sayfalarını öğretmeli ve onlara bu mirası bırakmalıyız. Çünkü ulusal bağımsızlık mücadelesindeki kardeşlik ruhu, bizlere daima ilham kaynağı olacaktır. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı uğruna canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Onların bizlere emanet ettiği bu topraklarda, barış ve kardeşlik içinde daha aydınlık bir gelecek için birlikte yürüyeceğimize olan inancımla hepinizi selamlıyorum. Özgürlüğümüz ve bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."