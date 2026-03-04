Buca Belediye Başkanı Duman: Bayram Sonrası Asfalt Plentini Devreye Alıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buca Belediye Başkanı Duman: Bayram Sonrası Asfalt Plentini Devreye Alıyoruz

04.03.2026 20:59  Güncelleme: 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçedeki yol sorunları için başlatılan asfalt seferberliğini ve sosyal destek çalışmalarını açıkladı. Ramazan sonrasında asfalt plentinin devreye alınacağı müjdesini verirken, 2 bin 518 aileye erzak kolisi dağıtıldığını da belirtti.

(İZMİR) – Buca Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantısı, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde konuşan Duman, ilçedeki yol sorunlarının çözümü için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte asfalt seferberliği başlattıklarını belirterek bayram sonrası asfalt plentinin devreye alınacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte bozuk yollar için seferberlik başlattıklarını belirten Duman, "Bayram sonrası asfalt plentini devreye alıyoruz. Çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak ve yeni asfaltlar Buca sokaklarına serilecek" dedi.

Buca'da yollarda uzun yıllardır devam eden sorunlar bulunduğunu ifade eden Duman, "Bucamızda yollarda ciddi sorunlar olduğunu biliyorum. Bu sorun 15-20 yıllık bir sorun. Yapmış olduğumuz ve görünür olan çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi ile bir seferberlik başlattığımızı belirteyim. Başta en sorunlu bölgelerden başlamak üzere yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını başlattık. Büyükşehir ekipleri ile birlikte iki gün önce asfalt çalışmalarına başladık. Heykel Meydanı'ndan Demokrasi Meydanı'na kadar çalışmalar kısa sürede tamamlanacak" diye konuştu.

Asfalt plenti faaliyete geçiyor

Mart ayı içerisinde birçok mahallede asfalt serim çalışmalarının tamamlanacağını belirten Duman, "Ramazan'dan hemen sonra asfalt plentini çalıştırmaya başlıyoruz. Protokol yapıldı. İZBETON 20 gündür çalışıyor. Bayram dönüşü oradan gelen asfaltların Buca sokaklarına serildiğini izleyeceğiz" dedi.

"İzmir bu ülkenin şehri değil mi?"

Konuşmasının bir bölümünde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik uygulamalara ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait bazı binaların Vakıflara devredilmesine ilişkin eleştirilerde bulunan Duman, şunları söyledi:

"Bizler içerde siyasi rekabete girebiliriz, girmeliyiz de… Ancak toplumsal huzuru bozacak, iç barışı zedeleyecek dilden, politikalardan ve anlayıştan vazgeçmeliyiz. Bu anlayış kimseye fayda getirmez ama hepimizi yaralayacak büyük bir acı getirir. Unutulmasın ki; ötekileştirerek, yok sayarak, seçilmiş belediye başkanlarını haksız yere cezalandırarak iç barış gelmez. Bizleri, belediyeleri silkeleyerek, ödeneklerimizi kısarak, bizi iş yapamaz hale getirip, belediyelerin kapısına kilit vurmaya çalışarak hiçbir yere varılamaz. Başarısız olan belediye başkanı değildir; mağdur olan işçidir, emekçidir, hizmet alamayan vatandaştır."

İzmir bu ülkenin şehri değil mi? İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Belediyesi ülkenin belediyeleri değil miyiz? Kamu binalarını neden bizden alıp vakıflara, kurumlara devretmeye çalışıyorsunuz? Hepimiz kamu hizmeti vermiyor muyuz? Kimin malını kimden alıyorsunuz? Neden elimizi, kolumuzu bağlıyorsunuz? Hem belediye gelirlerimizi kısıtlıyorsunuz hem de elimizdeki kaynaklara engel oluyorsunuz. Böyle mi iç barışı tahkim edeceğiz? Böyle mi birlik ve beraberliği sağlayacağız?"

"2 bin 518 aileye erzak kolisi dağıttık"

Buca Belediyesi'nin sosyal destek çalışmalarına da değinen Duman, ilçe genelinde 2 bin 518 aileye erzak kolisi dağıttıklarını, Ramazan ayı boyunca günde 800 kişiye iftar yemeği verdiklerini söyledi.

Duman ayrıca Çınarlar Buluşma Noktası'nda 1 Şubat itibarıyla 460 kişiye hizmet sunulduğunu, ikinci Çınarlar Buluşma Noktası'nda ise 6 Ocak itibarıyla 150 kadın ve 180 erkek olmak üzere toplam 330 kişinin verilen hizmetlerden yararlandığını ifade etti.

"Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi'ni açıyoruz"

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların gününü kutlayan Duman, ilçede kadınlara yönelik çalışmalara da değindi.

Duman, "Demokrasi Meydanı ve Ufuk Mahallelerimizde Bebek Bakım ve Emzirme Kabinlerini hizmete açtık. Gelecek hafta içerisinde, merhum Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay'ın ismini verdiğimiz Kadın Danışma Merkezimizi hizmete açacağız" dedi.

İstanbul Sözleşmesi'ne de değinen Duman, "Ülkemizde kadınlar için adaletin yerini bulmasını sağlamalıyız. Bir an önce İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Görkem Duman, Güncel, Buca, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Duman: Bayram Sonrası Asfalt Plentini Devreye Alıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sürerken Suriye’den dikkat çeken Türkiye kararı Savaş sürerken Suriye'den dikkat çeken Türkiye kararı
İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı
İran’a saldıran Trump’a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler İran'a saldıran Trump'a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler
İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı
Washington Post: İran Suudi Arabistan’daki CIA İstasyonunu vurdu Washington Post: İran Suudi Arabistan'daki CIA İstasyonunu vurdu
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama ''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama
“Hamaney’in yerine gelen isim belli oldu“ iddiası "Hamaney'in yerine gelen isim belli oldu" iddiası
Atom Enerjisi Ajansı: İran’ın nükleer bomba ürettiğine dair bir kanıt yok Atom Enerjisi Ajansı: İran'ın nükleer bomba ürettiğine dair bir kanıt yok
Katar: İran Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı 2 hücreyi çökerttik Katar: İran Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı 2 hücreyi çökerttik

21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:40
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
19:59
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
19:21
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
19:01
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
18:31
Türkiye’ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs’ta bir üstü
Türkiye'ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs'ta bir üstü
18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
17:45
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 21:43:49. #.0.4#
SON DAKİKA: Buca Belediye Başkanı Duman: Bayram Sonrası Asfalt Plentini Devreye Alıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.