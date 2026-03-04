Buca Belediye Başkanı Duman: Bayram Sonrası Asfalt Plentini Devreye Alıyoruz

(İZMİR) – Buca Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantısı, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde konuşan Duman, ilçedeki yol sorunlarının çözümü için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte asfalt seferberliği başlattıklarını belirterek bayram sonrası asfalt plentinin devreye alınacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte bozuk yollar için seferberlik başlattıklarını belirten Duman, "Bayram sonrası asfalt plentini devreye alıyoruz. Çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak ve yeni asfaltlar Buca sokaklarına serilecek" dedi.

Buca'da yollarda uzun yıllardır devam eden sorunlar bulunduğunu ifade eden Duman, "Bucamızda yollarda ciddi sorunlar olduğunu biliyorum. Bu sorun 15-20 yıllık bir sorun. Yapmış olduğumuz ve görünür olan çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi ile bir seferberlik başlattığımızı belirteyim. Başta en sorunlu bölgelerden başlamak üzere yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını başlattık. Büyükşehir ekipleri ile birlikte iki gün önce asfalt çalışmalarına başladık. Heykel Meydanı'ndan Demokrasi Meydanı'na kadar çalışmalar kısa sürede tamamlanacak" diye konuştu.

Asfalt plenti faaliyete geçiyor

Mart ayı içerisinde birçok mahallede asfalt serim çalışmalarının tamamlanacağını belirten Duman, "Ramazan'dan hemen sonra asfalt plentini çalıştırmaya başlıyoruz. Protokol yapıldı. İZBETON 20 gündür çalışıyor. Bayram dönüşü oradan gelen asfaltların Buca sokaklarına serildiğini izleyeceğiz" dedi.

"İzmir bu ülkenin şehri değil mi?"

Konuşmasının bir bölümünde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik uygulamalara ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait bazı binaların Vakıflara devredilmesine ilişkin eleştirilerde bulunan Duman, şunları söyledi:

"Bizler içerde siyasi rekabete girebiliriz, girmeliyiz de… Ancak toplumsal huzuru bozacak, iç barışı zedeleyecek dilden, politikalardan ve anlayıştan vazgeçmeliyiz. Bu anlayış kimseye fayda getirmez ama hepimizi yaralayacak büyük bir acı getirir. Unutulmasın ki; ötekileştirerek, yok sayarak, seçilmiş belediye başkanlarını haksız yere cezalandırarak iç barış gelmez. Bizleri, belediyeleri silkeleyerek, ödeneklerimizi kısarak, bizi iş yapamaz hale getirip, belediyelerin kapısına kilit vurmaya çalışarak hiçbir yere varılamaz. Başarısız olan belediye başkanı değildir; mağdur olan işçidir, emekçidir, hizmet alamayan vatandaştır."

İzmir bu ülkenin şehri değil mi? İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Belediyesi ülkenin belediyeleri değil miyiz? Kamu binalarını neden bizden alıp vakıflara, kurumlara devretmeye çalışıyorsunuz? Hepimiz kamu hizmeti vermiyor muyuz? Kimin malını kimden alıyorsunuz? Neden elimizi, kolumuzu bağlıyorsunuz? Hem belediye gelirlerimizi kısıtlıyorsunuz hem de elimizdeki kaynaklara engel oluyorsunuz. Böyle mi iç barışı tahkim edeceğiz? Böyle mi birlik ve beraberliği sağlayacağız?"

"2 bin 518 aileye erzak kolisi dağıttık"

Buca Belediyesi'nin sosyal destek çalışmalarına da değinen Duman, ilçe genelinde 2 bin 518 aileye erzak kolisi dağıttıklarını, Ramazan ayı boyunca günde 800 kişiye iftar yemeği verdiklerini söyledi.

Duman ayrıca Çınarlar Buluşma Noktası'nda 1 Şubat itibarıyla 460 kişiye hizmet sunulduğunu, ikinci Çınarlar Buluşma Noktası'nda ise 6 Ocak itibarıyla 150 kadın ve 180 erkek olmak üzere toplam 330 kişinin verilen hizmetlerden yararlandığını ifade etti.

"Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi'ni açıyoruz"

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların gününü kutlayan Duman, ilçede kadınlara yönelik çalışmalara da değindi.

Duman, "Demokrasi Meydanı ve Ufuk Mahallelerimizde Bebek Bakım ve Emzirme Kabinlerini hizmete açtık. Gelecek hafta içerisinde, merhum Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay'ın ismini verdiğimiz Kadın Danışma Merkezimizi hizmete açacağız" dedi.

İstanbul Sözleşmesi'ne de değinen Duman, "Ülkemizde kadınlar için adaletin yerini bulmasını sağlamalıyız. Bir an önce İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönmeliyiz" ifadelerini kullandı.