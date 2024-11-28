Buca\'da Roman Koordinasyon Merkezi Kuruluyor

Güncel

(İZMİR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik belediyelerde yeni birimler kurulması çağrısı Buca'da karşılık buldu. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçede Roman Koordinasyon Merkezi kurmak için ilk adımları attı.

Buca Belediyesi, ilçede yaşayan Roman vatandaşların, yaşam koşullarının iyileştirilmesi adına Roman Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Avrasya Roman Akademik Ağı Başkanı Orhan Galjus ve UNICEF Çocuk Hakları Temsilcisi Serap Özbey ile bir araya gelen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca'da kurumsal ve sürdürülebilir bir roman politikasının ilk çalışmalarını gerçekleştirdi.

Roman vatandaşların kent yaşamı içinde kabuklarını kıramadan var olmaya çalıştıklarını ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Roman vatandaşlarımızın toplumda kabul görememe, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlarla mücadele ettiklerini görüyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi 'Amare durom, tumare durom' yani 'Sizin yolunuz benim yolumdur' anlayışını benimseyerek onların mutluluğu ve toplumun diğer kesimleriyle barışması için yeni politikalar hayata geçirme kararlığındayız" dedi.

"Önceliğimiz kadınlar ve çocuklar"

Sorunların görünür kılınarak çözümü noktasında Roman Akademik Ağı Başkanı Orhan Galjus ve UNICEF Çocuk Hakları Temsilcisi Serap Özbey ile ortak bir çalışmaya imza atacaklarını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şöyle konuştu:

"Roman vatandaşlarımızın ekonomik, kültürel ve sosyal haklardan toplumun diğer kesimleri ile aynı oranda faydalanabilmeleri için çaba sarf edeceğiz. Eğitimden sağlığa, mesleki yeterlilikten istihdama pek çok konuda kendilerine danışmanlık hizmeti vereceğiz. Çalışmamızın odağında daha çok kadınlarımız ve çocuklarımız bulunacak. Kadınları sosyal ve ekonomik hayatın içine çekerek, yaşamın her alanında var olmaları için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu nedenle meslek edindirme kursları başta olmak üzere çeşitli hobi ve sanat kursları açacağız."

Londra'daki törende Başkan Duman'a teşekkür

Londra'da düzenlenen Face of Woha'da "Freedom of Speech" ödülünü alan Avrasya Roman Akademik Ağı Başkanı Orhan Galjus ise törende Roman vatandaşlara güçlü bir şekilde yardım ettiği için Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a teşekkür ettiğini söyledi.

"Çalışmalarımızı sizin aracılığınızla yapmak istiyoruz"

UNICEF Çocuk Hakları Temsilcisi Serap Özbey ise "En çok ayrımcılığa maruz kalan çocukların dokunulmaya, psikolojik desteğe ihtiyacı var. Siz gerçekten çok duyarlı davranarak yapıyorsunuz bunu. Gönülden tebrik ediyorum sizi. Sizin aracılığınız ile Göksu Mahallemize, Romanlara dokunmak istiyoruz" diye konuştu.